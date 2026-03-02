La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la entidad avanza como referente nacional en la implementación de ética de la Inteligencia Artificial (IA), al priorizar una estrategia que coloca a las personas en el centro del desarrollo tecnológico.

Durante la emisión semanal de Conectando con la Gente, la mandataria subrayó que la tecnología no debe frenarse, sino utilizarse con responsabilidad social para regenerar bienestar, inclusión y modernización de los servicios públicos.

Guanajuato impulsa estrategia ética de IA con “CercaIA”

Uno de los ejes centrales es la estrategia “CercanIA”, impulsada por el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad (IDEA Guanajuato), la cual promueve el uso responsable de la IA bajo principios éticos de beneficio colectivo.

Guanajuato es referente nacional en ética de inteligencia artificial (cortesía)

El director general del organismo, Juan Antonio Reus Montaño, explicó que Guanajuato se convirtió en el primer estado en aplicar la hoja de ruta de la UNESCO sobre ética en Inteligencia Artificial, además de figurar entre cuatro gobiernos subnacionales reconocidos a nivel mundial por esta práctica.

“Antes de pensar en cómo aprovechar la tecnología, debemos asegurarnos de respetar valores compartidos como sociedad, para que en el largo plazo nos siga yendo bien a todas y todos” Juan Antonio Reus, director general de IDEA Guanajuato

De igual manera, como parte de esta política, más de 11 mil servidores públicos han recibido capacitación en IA, posicionando a la entidad como líder nacional en formación gubernamental en esta materia. A ello se suma una alianza con Microsoft, con la meta de beneficiar a 100 mil personas; hasta ahora, más de 20 mil ya accedieron a capacitación especializada.

Guanajuato es referente nacional en ética de inteligencia artificial (cortesía)

La gobernadora enfatizó que la IA debe facilitar la vida cotidiana y agilizar trámites, evitando que la ciudadanía enfrente procesos burocráticos innecesarios cuando el propio gobierno puede optimizar sus sistemas.

En el programa también participaron voces del sector tecnológico y educativo. La emprendedora Karla María Martínez Lemus reconoció el enfoque integral de la estrategia estatal, mientras que Britania Miranda Aguilera, estudiante del Bachillerato Tecnológico del CECyTE plantel Doctor Mora, presentó “Hidrovida”, una aplicación basada en IA para monitorear el consumo doméstico de agua y prevenir fugas.

Mujeres avanzan en empleo en Guanajuato según ENOE del INEGI

Por otra parte, García Muñoz compartió los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondientes al último trimestre del año pasado. Destacando que más de 24 mil mujeres se integraron al sector de servicios sociales, colocando a Guanajuato en primer lugar nacional en crecimiento anual en este rubro.

Guanajuato es referente nacional en ética de inteligencia artificial (cortesía)

Además, más de 4 mil 200 mujeres ingresaron al sector construcción y 16 mil 600 al ámbito de servicios profesionales y financieros.

La mandataria invitó a la ciudadanía a su Segundo Informe de Resultados, programado para el 5 de marzo en la Velaria de la Feria de León. Asimismo, contará con informes regionales en Apaseo el Grande, Tierra Blanca y San Felipe.

Guanajuato es referente nacional en ética de inteligencia artificial (cortesía)

Posteriormente, en León, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se firmó un convenio entre el DIF estatal y la Secretaría de las Mujeres para fortalecer acciones institucionales.

Finalmente, Libia Dennise García asistió en Irapuato a la toma de protesta del nuevo Coordinador Interino de la Tercera Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, reafirmando la coordinación en materia de seguridad para la región que integra cinco estados del país.