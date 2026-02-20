La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que su administración continuará con el trabajo coordinado con el Gobierno de México para dar resultados en materia de seguridad y bienestar, al destacar la colaboración con autoridades federales para recuperar la paz en la entidad.

Durante la Conferencia del Pueblo realizada en la XII Región Militar en Irapuato, la gobernadora reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta en favor de las familias guanajuatenses.

“Si algo ha sido prioritario para el Gobierno Federal, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro Gobierno Estatal en Guanajuato, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias. Esa ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones. En Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Gobierno de México destaca coordinación en reducción de delitos en Guanajuato

Libia Dennise García señaló que la estrategia de seguridad basada en coordinación entre el estado y la federación ha permitido una disminución en la incidencia delictiva. De acuerdo con cifras del Gobierno de México, Guanajuato, en los últimos meses se registró una reducción en homicidios dolosos, señalando que enero se mantuvo en el nivel más bajo desde hace ocho años.

Guanajuato registra 11 meses consecutivos a la baja en homicidios dolosos (cortesía)

Además, se reporta una disminución promedio del 65% diaria en víctimas de homicidios dolosos por mes, desde septiembre del 2024 a enero del 2026.

Por su parte, Claudia Sheinbaum agradeció la disposición de la gobernadora para trabajar de manera coordinada en temas de seguridad y otros asuntos prioritarios.

Durante el encuentro, la mandataria federal estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes reconocieron el trabajo conjunto con el gobierno estatal.

Guanajuato registra 11 meses consecutivos a la baja en homicidios dolosos (cortesía)

La mandataria estatal reiteró que su administración seguirá impulsando acciones en educación, salud, bienestar y garantía de derechos, especialmente de las mujeres, bajo una política de coordinación institucional.

Sheinbaum inaugura CBTIS No. 292 en León

En el marco de la gira, la gobernadora acompañó a la presidenta a la inauguración del Bachillerato CBTIS No. 292 en León, ubicado en la colonia Los Ángeles.

El nuevo plantel forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana y tiene capacidad para 900 estudiantes en dos turnos, el cual ya inició operaciones en el ciclo escolar 2025-2026 con una matrícula de 302 alumnos.

Guanajuato registra 11 meses consecutivos a la baja en homicidios dolosos (cortesía)

Con una inversión de 48 millones de pesos, de los cuales más de 17 millones se destinaron a equipamiento, este plantel ofrece especialidades en:

E-commerce

Semiconductores y Microelectrónica

Inteligencia Artificial