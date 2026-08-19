Julio Menchaca Salazar presentó la consolidación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán, así como la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende.

Durante la conferencia matutina, el mandatario hidalguense informó que ambos proyectos representan una inversión conjunta de 16 mil 606 millones de pesos y contribuirán a la generación de más de 14 mil empleos directos e indirectos, además de impulsar infraestructura y actividad económica en distintas regiones del estado.

Podecobi Reserva Zapotlán tendrá inversión de más de 10 mil millones de pesos

Menchaca Salazar explicó que DEWA-Frontier será la empresa encargada de desarrollar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán, proyecto que contempla una inversión global de 10 mil 106 millones de pesos en cinco fases de infraestructura.

El gobernador destacó que se trata de un proyecto estratégico para Hidalgo, pues permitirá aprovechar más de 910 hectáreas de propiedad estatal para impulsar industrias de alta especialización, entre ellas los sectores farmacéutico, de dispositivos médicos, logístico y aeroespacial.

La urbanización del polígono comenzará en septiembre de 2026, mientras que el desarrollador industrial ejecutará la infraestructura básica, con una estimación de más de 5 mil 100 empleos directos e indirectos.

El proyecto también contempla equipamiento comunitario, como clínicas de salud, guarderías, parques, espacios de responsabilidad social y áreas de preservación ecológica, además de energías limpias y proyectos autosustentables.

Cruz Azul invertirá 6 mil 500 millones de pesos para reactivar su planta en Tula

Como parte de los anuncios, el gobernador informó que la Cooperativa La Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos para el reacondicionamiento y modernización industrial de su planta ubicada en Tula de Allende.

El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de producción de cemento, así como la rehabilitación del hospital de la cooperativa en el municipio.

Menchaca Salazar resaltó que se trata de una empresa de origen hidalguense con presencia en distintos puntos del país y que su reactivación contribuirá al fortalecimiento de la economía regional.

Julio Menchaca anuncia inversión de 16 mil 606 mdp en Hidalgo. (LUIS GERARDO QUINTERO GONZALEZ)

Hidalgo acumula 125 mil millones de pesos en inversiones privadas

El gobernador destacó que Hidalgo ha atraído 125 mil millones de pesos mediante 120 proyectos privados, que representan más de 163 mil empleos directos e indirectos.

A estos resultados se sumarán los proyectos de Podecobi Reserva Zapotlán y la reactivación de Cruz Azul, considerados parte de los anuncios de inversión que buscan fortalecer la transformación económica y el desarrollo sustentable de la entidad.

Menchaca Salazar también atribuyó parte de estos resultados al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al trabajo de las y los hidalguenses, al señalar que Hidalgo se ha colocado entre las entidades con mejores indicadores de crecimiento industrial, actividad económica y generación de empleo, de acuerdo con datos del INEGI y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este contexto, al primer trimestre de 2026, Hidalgo registró un crecimiento de 8.2 % en su actividad económica, con lo que se ubicó en el primer lugar nacional en este indicador.

Asimismo, en abril de 2026, el estado encabezó el crecimiento industrial del país con un incremento anual de 21.0 %, frente al 2.4 % de la media nacional. En materia laboral, Hidalgo ocupó el segundo lugar nacional en crecimiento del empleo formal, con 15.5 % entre septiembre de 2022 y julio de 2026.