El gobernador Julio Menchaca Salazar consolidó a Hidalgo como la entidad con mayor crecimiento en los recursos vinculados al Fondo General de Participaciones (FGP), al registrar un incremento del 40% durante su administración, cifra superior al 25% alcanzado en el gobierno anterior.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al segundo semestre de 2026.

Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional por el crecimiento de los recursos del FGP, con un incremento del 8%, siendo una de las ocho entidades federativas que registraron resultados positivos durante el periodo.

Recaudación e ingresos fortalecen las finanzas públicas de Hidalgo

De acuerdo con la información oficial, este resultado es consecuencia del fortalecimiento de los ingresos propios, que aumentaron 96% en los últimos cuatro años, al pasar de 4 mil 916 millones de pesos en 2021 a más de 9 mil 636 millones de pesos en 2025.

Entre los principales factores destaca el crecimiento en la recaudación del Impuesto sobre Nómina, que pasó de mil 426 millones de pesos en 2021 a 2 mil 961 millones al cierre de 2025.

Estos resultados también fueron reconocidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ubicó a Hidalgo en el primer lugar nacional del Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria, además de recibir evaluaciones positivas por parte de las agencias Fitch Ratings, Moody’s Local, HR Ratings y S&P Global.

Asimismo, el Gobierno estatal destacó el trabajo coordinado con los municipios mediante convenios de colaboración para fortalecer la fiscalización y la capacitación permanente, acciones que permitieron incrementar la recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua, conceptos que forman parte de la fórmula para la distribución de las participaciones federales.