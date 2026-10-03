Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó la detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi, como parte de la Operación Enjambre realizada en el municipio de Suchiapa, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información, Jorge Lara, alcalde de Suchiapa, y Alexis Nucamendi, exalcalde de la misma comunidad, son acusados de varios delitos, entre ellos:

Abuso de autoridad

Hechos de corrupción

Asociación delictuosa

Operación Enjambre: Harfuch confirma detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi (@GabSeguridadMX)

Harfuch confirma detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi tras Operación Enjambre en Suchiapa

A través de redes, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 21 personas durante la Operación Enjambre ejecutada en Suchiapa. Entre los detenidos se encuentran Jorge Lara y Alexis Nucamendi.

Reportes señalan que el resto de las personas detenidas son 19 elementos de la Policía Municipal de Suchiapa, acusados de los mismos delitos por los que se les señalan a los funcionarios del municipio.

Operación Enjambre: Harfuch confirma detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi (Captura de pantalla)

El secretario Omar García Harfuch agradeció a Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, por su colaboración y la de sus instituciones durante el operativo realizado este sábado 3 de octubre

Asimismo, Eduardo Ramírez confirmó el operativo y la detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi. Señaló que sería el Gabinete de Seguridad quien daría más información sobre el caso.

Eduardo Ramírez confirma detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi (Captura de pantalla)

La detención de ambos funcionarios se da luego de la de Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía de Suchiapa y fue señalado por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con el proceso y deberán determinar la situación jurídica de Jorge Lara y Alexis Nucamendi, así como los delitos que, en su caso, les sean imputados.