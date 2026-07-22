El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, puso en marcha las Rutas de la Reconstrucción desde el municipio de Pisaflores, una estrategia que busca supervisar de manera permanente las obras realizadas en los 28 municipios afectados por la vaguada monzónica registrada en 2025.

El mandatario estatal explicó que esta etapa permitirá evaluar el avance de los trabajos para restablecer la conectividad y atender los daños ocasionados en las comunidades.

En esta etapa estamos haciendo Rutas de la Reconstrucción, porque la vaguada monzónica del año pasado afectó la parte norte de nuestro estado [...] son 28 municipios prioritarios. La inversión en infraestructura en caminos, en sistemas de agua, en puentes, superan los 8 mil 115 millones de pesos para este año y estamos supervisando, estamos en contacto, como lo hemos hecho desde el principio de esta administración, con nuestra gente. Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo

Gobierno federal y estatal destinan recursos para reconstrucción

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, recordó que las afectaciones alcanzaron a 236 comunidades y destacó el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que destinó 162 millones de pesos para la reconstrucción de caminos y puentes en Pisaflores, obras que serán ejecutadas por el Centro SICT Hidalgo.

Además, informó que el Gobierno de Hidalgo ha invertido más de 130 millones de pesos desde 2022 en proyectos para fortalecer la conectividad y la movilidad del municipio, entre ellos la modernización de caminos, pavimentaciones, construcción de cuartos dormitorio y muros de contención.

También anunció la rehabilitación de la carretera estatal Chapulhuacán-Pisaflores, con una inversión superior a 45 millones de pesos, así como obras de agua potable y saneamiento a cargo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA).

Julio Menchaca inicia Rutas de la Reconstrucción. (cortesía )

Reconstrucción contempla carreteras, puentes y sistemas de agua

El secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, explicó que la reconstrucción de la carretera Ramal a Pisaflores incluyó la extracción de derrumbes y la construcción de muros de mampostería y concreto hidráulico para restablecer la seguridad vial.

Por su parte, el presidente municipal de Pisaflores, Silvestre García Márquez, señaló que la visita del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, refleja el acompañamiento del gobierno estatal a los municipios afectados y fortalece el trabajo conjunto para impulsar la recuperación de la región.