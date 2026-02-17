El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el octavo anuncio de inversiones en Hidalgo, integrado por 16 nuevos proyectos privados que representan 8 mil 85 millones de pesos y la generación de 5 mil 574 empleos directos e indirectos.

Con estas cifras, el mandatario afirmó que la entidad se consolida como una potencia en marcha y destacó que los resultados son producto del esfuerzo y la confianza en el estado.

Durante 2026, Hidalgo superará la inversión privada de las tres administraciones anteriores, al acumular más de 125 mil 800 millones de pesos y proyectar la creación de más de 163 mil empleos.

Julio Menchaca impulsa 16 proyectos clave para el desarrollo de Hidalgo

El gobernador reiteró su compromiso de fortalecer el sistema educativo y vincularlo con el sector productivo, con el objetivo de generar bienestar compartido para las familias hidalguenses.

Entre los proyectos anunciados, en Tepeji del Río se ampliarán operaciones de Cedis Costco con mil 80 mdp y de Arteche North America con 377 mdp.

Coatresa de México invertirá 98 mdp; mientras que en Zempoala, Grupo Interfuel Logística destinará 2 mil mdp para un centro logístico. Pakmary se instalará en Atitalaquia con 20 mdp.

En Tizayuca, DISELO y Auto Manufacturas Brake invertirán mil 200 mdp y 50 mdp, respectivamente; además, Voltran WEG Group y Oriental Yuhong llegarán a Atotonilco de Tula con 657 mdp y 360 mdp.

La Promotora del Club Pachuca amplió el Hospital CEMA en San Agustín Tlaxiaca con una inversión de 250 mdp.

Hidalgo supera 125 mil mdp en inversión durante la administración de Julio Menchaca

Pharma GBC desarrollará un centro de distribución en Villa de Tezontepec con 600 mdp, mientras que AC2 Fund, Cuanticasociados y HEBI Enterprise Group invertirán mil 215 millones de pesos.

En Tepeapulco, Dina Camiones expandirá operaciones con 105 mdp y Grupo INLOSA llegará a Pachuca con 73 mdp.

Autoridades federales y representantes empresariales reconocieron el entorno de certidumbre que ofrece Hidalgo, alineado a estrategias nacionales como el Plan México.

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, informó que de los 104 proyectos anunciados en la actual administración, 63 ya operan, 24 están en construcción y 17 en planeación, posicionando a Hidalgo como una de las entidades con mayor crecimiento en competitividad y empleo formal.