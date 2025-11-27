Con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, inauguraron la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación InnovaTecNM 2025.

El evento se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Pachuca, donde la mandataria federal aseguró que se siente orgullosa de la juventud que integra el instituto, pues activan la creatividad para el desarrollo del país.

Hidalgo fortalece su infraestructura educativa y tecnológica

Sheinbaum destacó la participación de 2 mil 500 estudiantes provenientes de 159 institutos tecnológicos que presentaron 275 proyectos en el InnovaTecNM 2025.

Es por eso que la presidenta anunció la creación del fondo InnovaTecNM, con el que se fortalecerá el desarrollo tecnológico de los prototipos seleccionados, así como su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad.

Está acción forma parte de la estrategia tecnológica de México, así como la construcción de bachilleratos y universidades, la creación del vehículo eléctrico Olinia, la puesta en marcha del primer satélite mexicano y la plataforma Kutsari.

Julio Menchaca destaca proyectos estratégicos en Hidalgo

Por su parte, el Julio Menchaca detalló que el estado cuenta con proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo en el país, como el Tren de Pachuca a México, el Plan Hídrico y los Polos de Bienestar.

Asimismo, reconoció el apoyo de la presidenta para atender las emergencias ante los desastres naturales y por su compromiso con Hidalgo.

Claudia Sheinbaum anunció el fondo InnovaTecNM para promover el desarrollo tecnológico (Cortesía )

Durante el evento, participantes de InnovaTec aseguraron que la creatividad, la innovación y el espíritu tecnológico son protagonistas en esta competencia.

Finalmente, el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, destacó que esta competencia representa el espíritu de creatividad en donde más de 26 mil estudiantes y 7 mil docentes participaron con más de 5 mil 600 proyectos.