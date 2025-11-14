Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, inauguró la 7° Edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, un encuentro que reúne a 177 destinos turísticos del país y que busca promover la riqueza cultural de México.

Acompañado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, el mandatario destacó la resiliencia de Hidalgo y anunció que el Tianguis se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en las instalaciones de la Feria de San Francisco de Pachuca.

Esta es una demostración de la fortaleza que tiene el pueblo de México, que tenemos en cada uno de los rincones de la patria, aun con estos eventos difíciles, [...] por eso es muy grato recibir a cada uno de ustedes. Julio Menchaca

Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se internacionaliza

Julio Menchaca reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el reciente fenómeno meteorológico ocurrido en la zona norte de Hidalgo. Recordó que la entidad es cuna del programa Pueblos Mágicos y sede bienal del Tianguis Nacional.

En esta edición participan las 32 entidades federativas, con Nicaragua como país invitado, lo que permitirá mostrar un amplio contraste cultural mediante gastronomía, música, danza, artesanías, medicina tradicional y otras expresiones artísticas abiertas al público general.

Hidalgo recibe la séptima edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. (Cortesía)

Por primera vez, el encuentro adquiere carácter internacional y se inaugura en un Pueblo Mágico, destacaron autoridades de Turismo federal, al invitar a la ciudadanía a sumarse a las actividades.

Pueblos Mágicos: motor cultural y económico

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Stéffano, subrayó que existen más de 80 mil negocios familiares en estos destinos, y que más de 10.7 millones de personas dependen, directa o indirectamente, del turismo, comercio y servicios derivados de los Pueblos Mágicos.

Los Pueblos Mágicos son el corazón cultural del país y espacios donde el comercio y los servicios son motores de vida y desarrollo. Octavio de la Torre Stéffano

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, detalló que esta edición contará con la participación de 100 artesanos, un Pabellón de Medicina Tradicional y la presentación de 400 artistas en escena, reafirmando que el estado está listo para impulsar una nueva etapa de internacionalización del Tianguis.

Finalmente, el presidente municipal de Mineral del Monte, Edmundo Méndez Tejeda, destacó que los Pueblos Mágicos son pilares y protagonistas del desarrollo nacional, además de representar una oportunidad para descubrir la historia y la diversidad cultural de México.