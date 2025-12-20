Ante la posibilidad de que una reforma electoral con perspectiva de género termine resolviéndose en tribunales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, solicitó al Congreso local realizar un análisis profundo de la constitucionalidad de la iniciativa que plantea la alternancia de género en la gubernatura.

El mandatario dejó claro que comparte el objetivo de avanzar hacia la paridad sustantiva, en concordancia con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que una medida de este calibre debe contar con certeza jurídica para evitar conflictos legales posteriores.

Julio Menchaca respalda paridad, pero advierte riesgos legales

Menchaca reconoció el esfuerzo y la intención de las diputadas que impulsan la propuesta, subrayando que toda acción encaminada a la igualdad entre mujeres y hombres cuenta con su respaldo. Sin embargo, consideró indispensable revisar si la iniciativa se encuentra plenamente alineada con el marco constitucional federal y estatal.

Por otra parte, recordó que la iniciativa ya fue avalada en comisiones, donde se planteó una gubernatura de cinco años encabezada por una mujer, con el propósito de empatar los procesos electorales locales con los federales y fortalecer la perspectiva de género.

No obstante, reiteró que el avance legislativo no sustituye un análisis jurídico de fondo, especialmente considerando las particularidades de cada entidad federativa.

Finalmente, Julio Menchaca aclaró que su llamado no busca interferir en las decisiones del Poder Legislativo, sino prevenir escenarios de judicialización que generen incertidumbre política. Asimismo, reiteró que la determinación final corresponde al Congreso del Estado, al tiempo que reafirmó su compromiso con la igualdad, las acciones afirmativas y la democracia.