El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, hizo un llamado al Congreso del Estado para revisar la constitucionalidad de la iniciativa de alternancia de género en la gubernatura, con el fin de evitar posibles impugnaciones legales, en sintonía con el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema.

El mandatario reconoció la buena voluntad de las diputadas que impulsaron la iniciativa y afirmó que coincide con todas aquellas propuestas que promuevan la paridad y la igualdad en materia de género.

Se trata de evitar que una decisión que tome el Congreso no esté luego litigándose en los tribunales, alargando los plazos, o expectativas, que se revise de tal manera que no exista lugar a impugnaciones o que sean las menos posibles. Julio Menchaca

Julio Menchaca solicita análisis constitucional de la iniciativa de género

El gobernador aclaró que la iniciativa es facultad exclusiva del Congreso del Estado, y aunque ya fue aprobada en comisiones, insistió en la importancia de revisar su viabilidad constitucional antes de avanzar en el proceso legislativo.

Explicó que cada entidad enfrenta contextos distintos y que, en el caso de Hidalgo, la propuesta contempla modificar la duración de la siguiente gubernatura de dos a cinco años, con el objetivo de que coincida con una elección federal, además de atender el principio de alternancia de género.

Julio Menchaca reiteró su respeto a la división de poderes y subrayó que la decisión final corresponde al Congreso local. No obstante, precisó que la propuesta no busca abrir ni cerrar espacios políticos, sino generar mejores condiciones de igualdad.

Finalmente, señaló que estará atento a la revisión que realicen las y los legisladores, con el objetivo de que cualquier reforma se construya con certeza jurídica, sin riesgos legales y en favor de la igualdad sustantiva.