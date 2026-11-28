Un integrante de una célula criminal de Santa Ana, Sonora, atacó a otro miembro del mismo grupo, luego de encontrar mensajes de texto con su esposa. La disputa dejó cinco muertos y un herido.

La Fiscalía de Sonora informó que el responsable, identificado como Eleodoro, aceptó su culpabilidad en los cinco homicidios y una tentativa de homicidio, por lo que fue vinculado a proceso.

Hombre dispara ante supuesta infidelidad y deja cinco muertos en Santa Ana, Sonora

Eleodoro, de 29 años de edad y miembro de la célula criminal de Salú Francisco, habría descubierto que su compañero “Conrado” se mensajeaba con su esposa, hechos que desató una disputa entre ambos.

Ante la situación, Eleodoro le reclamó la presunta infedilidad, sacó un arma y le disparo. Acto seguido, disparó a los otros miembros del grupo criminal que se encontraban en el sitio, anticipando un posible ataque de su parte.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre en una zona rural de Santa Ana, Sonora. La agresión dejó cinco hombres muertos y uno más herido, gracias a que escapó.

La Fiscalía de Sonora confirmó que las víctimas pertenecían a la célula vinculada con Salú Francisco, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”. Dos de los fallecidos habrían participado en el ataque en Magdalena de Kino el pasado 28 de octubre.

Eleodoro fue vinculado a proceso tras aceptar su culpa

El vicefiscal de Procesos, Jesús Francisco Moreno Cruz, informó que Eleodoro fue detenido y presentado ante un juez de control, donde se le imputaron cinco homicidios y una tentativa de homicidio.

El acusado aceptó su responsabilidad penal mediante un procedimiento abreviado. La audiencia para la lectura y explicación de su sentencia quedó programada para el próximo sábado 28 de noviembre.

En la espera de su audiencia, donde se definirá su condena por los cinco homicidios y una tentativa de muerte, Eleodoro permanece en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Magdalena de Kino.