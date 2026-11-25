Nuevo golpe contra el crimen organizado. En Mazatlán, Sinaloa, detuvieron a seis integrantes de Los Chapitos, célula delictiva del Cártel del Pacífico.

La detención derivó de un operativo de inteligencia orquestado por fuerzas federales, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2026, en la colonia Rinconada del Valle, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Detienen en Mazatlán a seis integrantes de Los Chapitos

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad, el despliegue coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se realizó en un inmueble situado en Mazatlán, el cual era ocupado como guarida del narcotráfico.

En el proceso, la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron a seis masculinos integrantes de Los Chapitos, cuyas identidades no se han hecho públicas.

Estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, en espera de ser procesados y juzgados por la justicia conforme a las investigaciones correspondientes y en apego a la ley.

En ese contexto, aseguraron:

Cuatro armas de fuego

Nueve cargadores

Cartuchos útiles

Un vehículo con reporte de robo

Una motocicleta

Golpe contra el crimen organizado (@Defensamx1/X)

Han caído más de 59 mil delincuentes durante la administración de Claudia Sheinbaum

En lo que va de la presente administración encabezada por Claudia Sheinbaum, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han logrado la captura de 59 mil 510 presuntos delincuentes en todo el país, una cifra que refleja la lucha del gobierno contra el crimen organizado, pero sobre todo su determinación para construir un México más seguro.

En Sinaloa, fuerzas federales y estatales continuarán realizando operativos para garantizar la seguridad.

Recientemente se entregaron 104 vehículos operativos a corporaciones estatales y municipales para facilitar las labores.