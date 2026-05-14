El gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) Herencia Maya, iniciativa que garantizará recursos de largo plazo para la conservación de 11 áreas naturales protegidas en Yucatán.

Con este proyecto, Yucatán se consolida como referente nacional e internacional en conservación ambiental y desarrollo sostenible, al impulsar la protección de más de 581 mil hectáreas de áreas naturales en el estado.

Joaquín Díaz Mena impulsa estrategia para proteger áreas naturales de Yucatán

Acompañado por la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, el mandatario estatal encabezó el lanzamiento de esta iniciativa, considerada la primera en su tipo liderada por una autoridad subnacional a nivel mundial.

El proyecto contempla una inversión superior a los 12 millones de dólares durante los próximos cinco años para preservar reservas naturales, manglares, cenotes y ecosistemas estratégicos de Yucatán.

Entre las áreas protegidas consideradas se encuentran la Reserva Estatal de Dzilam, El Palmar, Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, el Anillo de Cenotes, además de parques estatales y reservas ecológicas administradas por distintas instituciones.

Díaz Mena destacó que el impacto del proyecto no solo será ambiental, sino también social, debido a que miles de habitantes dependen directamente de la conservación de estos ecosistemas y del acceso al agua.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Yucatán busca consolidar un modelo de desarrollo que permita proteger el patrimonio natural sin frenar el crecimiento económico y el bienestar de las futuras generaciones.

El gobernador también subrayó que la restauración de manglares, la protección de reservas naturales y la recuperación de zonas amenazadas forman parte de una estrategia integral para garantizar un desarrollo sostenible en la entidad.

Joaquín Díaz Mena presentó el proyecto Herencia Maya para proteger 11 áreas naturales. (Cortesía)

Organismos internacionales reconocen modelo ambiental de Yucatán

Durante el evento, Joaquín Díaz Mena reconoció la labor de las comunidades mayas como guardianas históricas del territorio y agradeció el respaldo de organizaciones, instituciones y aliados que participan en este esfuerzo de conservación.

Por su parte, María José Villanueva Noriega destacó que Herencia Maya representa un ejemplo internacional de conservación ambiental y apoyo a los compromisos globales de biodiversidad y acción climática.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, afirmó que este proyecto convierte la conservación ambiental en una política pública permanente y posiciona a Yucatán como referente nacional en protección de largo plazo.

Además, representantes de The Coca-Cola Foundation y Bepensa resaltaron la importancia de las alianzas entre gobiernos, iniciativa privada y organizaciones civiles para impulsar proyectos relacionados con la seguridad hídrica y el cuidado ambiental.

El proyecto Herencia Maya cuenta con la colaboración de organismos nacionales e internacionales como WWF, Pronatura Península de Yucatán, Semarnat, Conanp, The Nature Conservancy y diversas fundaciones y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad ambiental.