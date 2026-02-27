El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reafirmó el compromiso de su administración con el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico, fortalecer la inversión y consolidar al estado como una plataforma logística e industrial estratégica a nivel nacional e internacional.

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mérida, el mandatario subrayó que la coordinación entre gobierno y sector productivo es clave para atraer capital y generar empleos.

Coparmex Mérida renovó su Consejo Directivo 2026-2027

Ante empresarios y empresarias reunidas en el Club Campestre de Mérida, Díaz Mena afirmó que Yucatán crece cuando existe una visión compartida entre autoridades y sector privado, ya que la inversión, la estabilidad y el empleo se construyen con diálogo permanente.

El gobernador agradeció el trabajo del presidente saliente de Coparmex Mérida, Emilio Blanco del Villar, y deseó éxito al dirigente entrante, David Reyes Aguiar, al reconocer que el nuevo Consejo Directivo representa a quienes arriesgan capital y sostienen miles de fuentes de empleo en el estado.

Yucatán registra cartera de inversión superior a 111 mil millones de pesos en 85 proyectos (cortesía)

Asimismo, señaló que su administración mantiene una relación institucional, abierta y respetuosa con el empresario, a través de mesas de trabajo donde se abordan temas estratégicos como infraestructura, energía, logística, seguridad y transporte, con el objetivo de fortalecer la confianza y la competitividad.

Como parte del proyecto Renacimiento Maya, destacó la ampliación del puerto de Altura de Progreso, obra que detonará el crecimiento económico; además, indicó que la primera etapa presenta un avance del 90%, con una inversión estatal de mil 630 millones de pesos.

Nearshoring y 111 mil mdp en inversiones fortalecen a Yucatán

Mena explicó que la iniciativa privada participará con el dragado de la dársena utilizada por SSA Marine México, y más adelante la Secretaría de Marina licitará la siguiente fase, que estará a cargo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión cercana a 10 mil millones de pesos.

También informó que, en reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se dio seguimiento a una cartera superior a 111 mil millones de pesos distribuidos en 85 proyectos estratégicos en Yucatán, lo que refleja que el estado ofrece estabilidad, capital humano competitivo y condiciones favorables para el nearshoring.

A estos proyectos se suma el tren de carga de Poxilá a Progreso, con una inversión federal de 25 mil millones de pesos y recursos estatales destinados a derechos de vía y obras complementarias, además de los Polos Industriales del Bienestar.

El mandatario aseguró que la infraestructura pública permite ampliar mercados, reducir costos logísticos y atraer nuevas inversiones, dinámica que impacta en la economía local. Asimismo, destacó que Yucatán alcanzó en 2025 el nivel más bajo de pobreza laboral desde que se tiene registro, lo que atribuyó al crecimiento económico con enfoque social impulsado en los últimos años.

En el evento, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, reconoció la disposición del gobernador para mantener el diálogo social como vía para enfrentar los retos nacionales.

Por su parte, David Reyes Aguiar resaltó que Coparmex Mérida cumple 65 años impulsando empresas que generan empleo y reinvierten en la comunidad.

Finalmente, Díaz Mena reiteró que la seguridad es una prioridad permanente en Yucatán, al considerarla condición indispensable para la inversión, el empleo y la tranquilidad de las familias, y aseguró que la coordinación con el Gobierno de México fortalece esta estrategia integral.