El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, protagonizó uno de los momentos más simbólicos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al recibir el trofeo más codiciado del fútbol mundial en un escenario de profundo valor histórico y cultural: Chichén Itzá.

Joaquín Díaz Mena posiciona a Yucatán como destino internacional

Este encuentro visual no solo capturó la atención por su estética, sino por el mensaje que proyecta: Yucatán está listo para formar parte de la conversación internacional en torno al fútbol.

El evento contó con la presencia de figuras emblemáticas del deporte como Hugo Sánchez, considerado uno de los máximos referentes del futbol nacional, y Fernando Llorente, integrante de la histórica selección de España que conquistó el título en 2010. Su participación reforzó el carácter global del acto y posicionó al estado como un punto de interés dentro del circuito previo al Mundial.

Yucatán proyecta su riqueza cultural y turística al mundo con la Copa del Mundo en Chichén Itzá (cortesía)

Más allá del simbolismo, la presencia del trofeo en Yucatán forma parte de una estrategia para proyectar al estado como destino turístico y cultural ante la llegada de millones de visitantes que generará la justa mundialista.

Con este acto, Yucatán no solo quiere ser espectador del Mundial, sino protagonista desde su identidad. La hospitalidad de su gente, la riqueza de su cultura maya y su posicionamiento como destino seguro y atractivo lo colocan como un punto clave en el mapa turístico de México.

Yucatán proyecta su riqueza cultural y turística al mundo con la Copa del Mundo en Chichén Itzá (cortesía)

Así, con la Copa del Mundo como emblema y Chichén Itzá como testigo, Yucatán se proyecta al mundo, demostrando que el fútbol también puede ser una plataforma para mostrar la grandeza cultural del país.