El gobernador Joaquín Díaz Mena dio a conocer que la Semana Yucatán en México 2026 se realizará del 8 al 17 de mayo en un horario de 10:00 a 21:00 horas en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Este evento tiene como objetivo proyectar la riqueza cultural, gastronómica y productiva de Yucatán ante todo el país, posicionándolo como un espacio de encuentro para contar la identidad, historia y el proceso de transformación que vive la entidad.

Semana Yucatán en México 2026 reunirá a más de 270 empresas

El mandatario detalló que esta edición se enmarca en el proyecto del Renacimiento Maya, siendo una expresión viva de la cultura maya con artesanos, artesanas, productores, empresarios y artistas que demuestren la tradición, talento y creatividad de la entidad.

Semana Yucatán en México 2026 se realizará del 8 al 17 de mayo (cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que la Semana Yucatán contará con la participación de más de 270 micro, pequeñas y medianas empresas, expositores de 23 municipios y una afluencia estimada de 120 mil visitantes.

En la edición del 2025, el evento registró una derrama económica de más de 28.4 millones de pesos, con ventas en sectores como el textil, las artesanías y la gastronomía. De acuerdo con las cifras oficiales, se comercializaron más de 7.9 toneladas de cochinita y 75 mil piezas de artesanías.

Semana Yucatán en México 2026 se realizará del 8 al 17 de mayo (cortesía)

Joaquín Díaz Mena impulsa promoción económica y cultural de Yucatán

La Semana Yucatán contará con la participación de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el Instituto Yucateco de Emprendedores, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Semana Yucatán en México 2026 se realizará del 8 al 17 de mayo (cortesía)

De igual manera, se realizarán eventos culturales como la presentación de la Orquesta Típica Yucalpetén, ballet folclórico, trova, comedia regional y la tradicional pasarela de moda organizada por Canaive el domingo 10 de mayo.

Finalmente, Joaquín Mena aseguró que este tipo de eventos fortalece la economía local y genera oportunidades comerciales para posicionar a Yucatán como un estado con desarrollo integral.