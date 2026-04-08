El gobernador Javier May Rodríguez y el subsecretario de Prevención de las Violencias del Gobierno de México, Miguel Torruco Garza, encabezaron la Jornada de Paz y la instalación del Módulo de Desarme Voluntario en el parque central de la colonia Indeco, en el municipio de Centro.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que articula esfuerzos entre los gobiernos estatal y federal para atender las causas de la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad.

Javier May impulsa cultura de paz y reconstrucción del tejido social

El mandatario estatal subrayó que la reconstrucción del tejido social es clave para avanzar hacia una cultura de paz y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Las actividades se desarrollan del 7 al 10 de abril en Villahermosa, con la participación de integrantes de la Mesa de Paz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual coloca la atención a las causas como eje fundamental para recuperar la tranquilidad.

A través de estas jornadas se acercan servicios, programas y atención directa a la población, además de actividades culturales y deportivas, así como orientación y trámites, lo que permite recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia y fortalecer la comunidad.

Javier May refuerza desarme voluntario para reducir riesgos en hogares

El gobernador destacó que el programa de desarme voluntario permite a la ciudadanía entregar armas de fuego de manera segura y anónima, contribuyendo a reducir riesgos en los hogares y proteger la vida.

Subrayó que estas acciones preventivas son posibles gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, que suman esfuerzos para atender a la población directamente en territorio.

Por su parte, Miguel Torruco Garza informó que, mediante este programa, se han retirado de circulación más de 260 mil armas, cartuchos y artefactos en el país, lo que contribuye a prevenir situaciones de riesgo.

Asimismo, señaló que las jornadas de paz buscan que las instituciones trabajen directamente en las comunidades para ofrecer soluciones coordinadas a las necesidades de la población.