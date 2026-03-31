Javier May Rodríguez encabezó el arranque de un programa de mecanización agrícola para intervenir mil 500 hectáreas de cultivos básicos con el objetivo de elevar la productividad rural y reducir la dependencia alimentaria de la entidad.

Javier May impulsa tecnificación del riego en el campo

Durante el evento, el gobernador destacó que uno de sus compromisos principales es el fortalecimiento al campo, consolidando al sector primario en el estado para apoyar a las familias agrícolas.

Javier May anuncia programas para productores de Tabasco (cortesía)

Javier May detalló que esta estrategia se complementa con la tecnificación del campo mediante sistemas de riego en tres mil hectáreas, lo que permitirá incrementar rendimiento y se van a poder realizar hasta dos ciclos de producción por año.

Asimismo, el mandatario dio a conocer un subsidio para el aretado de ganado, programa que está dirigido a pequeños productores con el propósito de frenar el mercado irregular y mejorar la trazabilidad del hato, pues señaló que cada arete tiene un costo de 45 pesos, mientras que el mercado negro los ofrecía hasta en mil pesos la pieza.

Javier May anuncia programas para productores de Tabasco (cortesía)

Por otra parte, el Estado avanza en el proceso “Barrido Sanitario”, con el que se tiene como meta que Tabasco recupere su estatus sanitario y fortalezca su comercialización ganadera.

Finalmente, el director del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado en México, Juan Robles Linares Negrete, aseguró que el estado se ha posicionado como referente en el sector pecuario y reconoció la coordinación entre autoridades y organismos por mejorar los controles sanitarios y el fortalecimiento de programas para productores.