El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, supervisó la construcción de viviendas tipo palafito en la ranchería Aztlán, municipio de Centro, una de las zonas más vulnerables a inundaciones en el sureste del país.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que su administración prioriza a comunidades históricamente rezagadas, como parte del programa Viviendas para el Bienestar, que en esta etapa contempla la edificación de 25 casas con una inversión superior a 13 millones de pesos.

Javier May impulsa viviendas para mitigar inundaciones en Tabasco

El gobernador realizó un trayecto combinado por carretera y lancha para llegar a la comunidad, donde reiteró el compromiso de ampliar este modelo de vivienda en zonas de difícil acceso.

En este contexto, subrayó que la participación comunitaria es clave para acelerar la construcción, al tiempo que destacó la organización de los propios habitantes en el desarrollo del proyecto.

Las viviendas elevadas buscan reducir el impacto de las crecientes del río Grijalva, una condición histórica en la región, pero que ahora será enfrentada con infraestructura más adecuada para las familias.

El proyecto también implicó retos logísticos importantes, ya que el traslado de materiales se realiza por vía fluvial, además de incorporar mano de obra local en la construcción de cada vivienda.

Tabasco adapta viviendas tipo palafito para enfrentar inundaciones en zonas vulnerables. (Cortesía)

Viviendas en Tabasco mejoran condiciones de vida en comunidades vulnerables

Habitantes de la comunidad señalaron que anteriormente enfrentaban constantes afectaciones por inundaciones, lo que impactaba directamente en su salud y en las condiciones en las que vivían, especialmente niñas y niños.

Ahora, con estas nuevas viviendas, las familias cuentan con espacios más seguros y adecuados, lo que reduce los riesgos asociados a las crecidas de agua.

El gobierno estatal vinculó estas acciones con la política nacional de vivienda impulsada junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la construcción de 70 mil viviendas a nivel nacional, de las cuales 20 mil se proyectan en Tabasco, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a vivienda digna.