Como parte del programa “Viviendas para el Bienestar”, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, supervisó la construcción de 13 mil viviendas en el municipio de Centro, junto al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza. De acuerdo con las autoridades, el programa contempla una meta de 40 mil viviendas, de las cuales 30 mil están en contrato y en procesos de construcción.

Javier May impulsa atender el rezago habitacional

Como parte de los proyectos, en el fraccionamiento Río Viejo se construye uno de los más importantes, pues se prevén más de 4 mil 500 viviendas en una superficie de 27 hectáreas, las cuales comenzarán su entrega en el último trimestre del año y su conclusión será en el 2028.

Autoridades supervisaron proyectos habitacionales en Centro con más de 13 mil viviendas (cortesía)

Por otra parte, en el desarrollo “Natura”, ubicado en Acachapan y Colmena, se contempla la construcción de más de 6 mil viviendas, las cuales serán entregadas parcialmente en este año. Mientras que en el Multifamiliar Infonavit en Tierra Colorada se contempla la edificación de 384 departamentos distribuidos en edificios de cuatro niveles.

Durante el recorrido, se visitó Villa El Cielo, donde se construyen más de 2 mil viviendas, las cuales serán destinadas para trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Autoridades supervisaron proyectos habitacionales en Centro con más de 13 mil viviendas (cortesía)

Octavio Romero Oropeza destacó que estas viviendas forman parte del programa nacional que busca combatir el rezago habitacional que se tenía en el país, con el objetivo de garantizar un hogar digno y accesible a las familias con escasos recursos.

Finalmente, aseguró que la meta en Tabasco puede aumentar para dinamizar la economía local y atender la demanda de vivienda formal que sigue aumentando.

Autoridades supervisaron proyectos habitacionales en Centro con más de 13 mil viviendas (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Tabasco, en coordinación con el gobierno federal, reafirma su compromiso de impulsar políticas que impacten directamente en la economía de las familias para mejorar su calidad de vida.