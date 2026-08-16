El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la llegada de la Gran Carrera de Motonáutica “50 Leguas del Grijalva” al Pueblo Mágico de Frontera, donde mostró la bandera a cuadros al primer competidor en cruzar la meta y presenció el arribo de 14 pilotos.

La competencia reunió a 20 embarcaciones que recorrieron más de 100 kilómetros desde el malecón de Villahermosa hasta el antiguo muelle de la Aduana de Frontera, en una jornada que combinó deporte, turismo y convivencia familiar.

Javier May da banderazo de salida y recibe a competidores de las 50 Leguas

Previamente, Javier May dio el banderazo de salida a la competencia desde el malecón de Villahermosa y posteriormente se trasladó a Frontera para presenciar la llegada de los participantes.

Bajo la supervisión del juez oficial de la competencia, Iván Gómez Oaxaca, la primera embarcación en cruzar la meta fue la número 290, conducida por Eduardo Sarabia Jr., quien completó el recorrido en 39 minutos con 34 segundos, con un registro de llegada de las 11:59:34 horas.

Después arribaron Fabián Gutiérrez, al mando de la embarcación 258, y Eduardo Sarabia Lo, con la número 390.

Las seis embarcaciones que cruzaron después de las 13:25 horas, horario límite establecido para la llegada, quedaron fuera del registro oficial de tiempos.

Javier May fortalece el turismo y deporte en Tabasco con las 50 Leguas

Tras presenciar la llegada de los competidores, Javier May Rodríguez, acompañado por el alcalde Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, recorrió la verbena “Ritmos y Sabores del Grijalva”, realizada en el muelle fiscal.

El mandatario estatal fue testigo de una actividad que recupera una tradición deportiva de Tabasco que permaneció durante cuatro décadas en la memoria de sus habitantes y que fue retomada en 2025 por iniciativa del Gobierno del Pueblo.

La jornada también contó con la participación del piloto tabasqueño Carlos Mayo y con un espectáculo de motos acuáticas que mantuvo el ambiente festivo en Frontera.

En la verbena participaron emprendedores y promotores turísticos, quienes ofrecieron gastronomía, artesanías y música.

Con la realización de las 50 Leguas del Grijalva, el Gobierno de Tabasco busca fortalecer el turismo, la cultura y el deporte como parte de la estrategia de diversificación económica de la entidad, aprovechando el potencial del río Grijalva y de Frontera como Pueblo Mágico.