El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, visitó la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC) del poblado Rancho Grande, en el municipio de Tenosique, donde destacó que el programa Sembrando Vida, en sus versiones federal y estatal, impulsa el arraigo al campo, la producción y los ingresos de las familias rurales.

En el marco de sus recorridos por la entidad, el mandatario informó que Tabasco ya suma alrededor de 70 mil campesinas y campesinos incorporados a ambos esquemas, de los cuales 20 mil corresponden al programa estatal.

Javier May reconoce la participación de más de 7 mil productores en Tenosique

Durante el encuentro, Javier May precisó que tan solo en Tenosique participan cerca de 7 mil 500 productores, una cifra que supera a la registrada cuando operaba el antiguo ingenio azucarero de la zona.

El gobernador sostuvo que, con este respaldo, el campo vuelve a convertirse en una alternativa de vida y trabajo para las comunidades rurales.

Asimismo, detalló que estos programas productivos movilizan cerca de 70 millones de pesos mensuales en la economía local de Tenosique, beneficiando a comercios, talleres, carpinterías y servicios de la región.

Sembrando Vida beneficia a 70 mil campesinos en Tabasco: Javier May. (Cortesía)

Javier May continúa gira de trabajo y supervisión de obras en la zona de Los Ríos

La visita al poblado de Rancho Grande formó parte del inicio de su gira por la zona de Los Ríos, al este del estado.

Como parte de estas actividades, el gobernador continúa con la realización de audiencias públicas, inauguración de obras e inspección de los programas de bienestar en beneficio de los habitantes de la entidad.