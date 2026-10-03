Jorge Lorenzo Lara Cordero es el actual presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, por el partido Morena para el periodo institucional 2024-2027.

Ha cobrado relevancia debido a que el sábado 3 de octubre se dio a conocer que Jorge Lorenzo Lara Cordero fue detenido junto al exalcalde del mismo municipio, Alexis Nucamendi Gómez, durante un operativo de fuerzas federales y estatales.

Por ahora se desconoce las acusaciones por las que Jorge Lorenzo Lara Cordero, pero ¿quién es? Te contamos lo que sabemos.

¿Quién es Jorge Lorenzo Lara Cordero?

Jorge Lorenzo Lara Cordero es un político mexicano que nació el 10 de agosto de 1981 en Chihuahua.

Es conocido Jorge Lorenzo Lara Cordero por ser alcalde de Suchiapa para 2024-2027, mismo que ha sido detenido tras un operativos.

¿Quién es Jorge Lorenzo Lara Cordero? Alcalde de Suchiapa para 2024-2027 (Lorenzo Lara Cordero )

¿Qué edad tiene Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa para 2024-2027?

Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa para 2024-2027 tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo Jorge Lorenzo Lara Cordero?

No se tiene información sobre quién es la pareja de Jorge Lorenzo Lara Cordero

¿De qué signo zodiacal es Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa para 2024-2027?

Jorge Lorenzo Lara Cordero pertenece al signo de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Lorenzo Lara Cordero?

Se desconoce el dato sobre si tiene o no hijos de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

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¿Qué estudio Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa para 2024-2027?

Jorge Lorenzo Lara Cordero es licenciado en Arquitectura egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

¿En qué ha trabajado Jorge Lorenzo Lara Cordero?

Jorge Lorenzo Lara Cordero tiene como historial laboral varios cargo en la administración pública, tales como: