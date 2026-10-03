La militancia de Morena en el Estado de México, reconoció al secretario general de gobernación del EDOMEX, Horacio Duarte Olivares por su trayectoria y compromiso con el proyecto de transformación impulsado por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Este reconocimiento es a su compromiso de lucha, de trabajo y sobre todo de transformación para México.Luz María Hernández Bermúdez, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México
Horacio Duarte llama a no olvidar los orígenes de Morena
Durante el evento, el Secretario Horacio Duarte Olivares llamó a no olvidar los orígenes, principios y convicción del movimiento para no extraviar el rumbo.
Al evento asistieron presidentas y presidentes municipales, Diputadas y Diputados locales y federales, síndicos, regidores, militantes y simpatizantes de Morena.