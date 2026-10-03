La militancia de Morena en el Estado de México, reconoció al secretario general de gobernación del EDOMEX, Horacio Duarte Olivares por su trayectoria y compromiso con el proyecto de transformación impulsado por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este reconocimiento es a su compromiso de lucha, de trabajo y sobre todo de transformación para México. Luz María Hernández Bermúdez, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México

Horacio Duarte es reconocido por Morena Estado de México (cortesía )

Horacio Duarte llama a no olvidar los orígenes de Morena

Durante el evento, el Secretario Horacio Duarte Olivares llamó a no olvidar los orígenes, principios y convicción del movimiento para no extraviar el rumbo.

Horacio Duarte es reconocido por Morena Estado de México (cortesía )

Al evento asistieron presidentas y presidentes municipales, Diputadas y Diputados locales y federales, síndicos, regidores, militantes y simpatizantes de Morena.