La banda de surf rock mexicana, Lost Acapulco se presenta en concierto hoy sábado 3 de octubre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan que a continuación te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Telonero: Sin artista previo
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Lost Acapulco anuncia concierto en el Teatro Metropólitan: fecha y boletos
Lost Acapulco (OCESA)

Posible setlist para Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan el 3 de octubre

El tour 30 años de surf rock con Playa Satán de Lost Acapulco se presenta en el Teatro Metropólitan este 3 de octubre con un concierto que promete.

Se espera que el posible setlist de canciones para el concierto de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan sea el siguiente:

  1. Ultramantra
  2. Las Brisas
  3. Por un Tubo
  4. Mercury
  5. Escape de Santa Martha
  6. El Garage de Gina Monster
  7. Que Monstruos Son
  8. Calaveras del Justicio
  9. Mascarita
  10. El Rey del Rock Rock
  11. El Tema de la Muerte
  12. Kangoora
  13. Sismic
  14. Playa Satán
  15. Acapulco Golden
  16. Melodía Que No Se Va
  17. Surf Mongol
  18. Frenesick
  19. Tangatutanga
  20. Terremoto
  21. Olvidemos el Romance
  22. Demolición