La banda de surf rock mexicana, Lost Acapulco se presenta en concierto hoy sábado 3 de octubre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
Así que prepárate para disfrutar de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan que a continuación te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Posible setlist para Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan el 3 de octubre
El tour 30 años de surf rock con Playa Satán de Lost Acapulco se presenta en el Teatro Metropólitan este 3 de octubre con un concierto que promete.
Se espera que el posible setlist de canciones para el concierto de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan sea el siguiente:
- Ultramantra
- Las Brisas
- Por un Tubo
- Mercury
- Escape de Santa Martha
- El Garage de Gina Monster
- Que Monstruos Son
- Calaveras del Justicio
- Mascarita
- El Rey del Rock Rock
- El Tema de la Muerte
- Kangoora
- Sismic
- Playa Satán
- Acapulco Golden
- Melodía Que No Se Va
- Surf Mongol
- Frenesick
- Tangatutanga
- Terremoto
- Olvidemos el Romance
- Demolición