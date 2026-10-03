La banda de surf rock mexicana, Lost Acapulco se presenta en concierto hoy sábado 3 de octubre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan que a continuación te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

Lost Acapulco (OCESA)

Posible setlist para Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan el 3 de octubre

El tour 30 años de surf rock con Playa Satán de Lost Acapulco se presenta en el Teatro Metropólitan este 3 de octubre con un concierto que promete.

Se espera que el posible setlist de canciones para el concierto de Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan sea el siguiente: