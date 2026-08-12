El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la incorporación de 509 hombres de 63 y 64 años del municipio de Centro al programa estatal Bienestar y Plenitud, con lo que la estrategia superó los 19 mil derechohabientes en toda la entidad.

Cada nuevo beneficiario recibirá una pensión de 3 mil pesos bimestrales, por lo que la ampliación representa una inversión adicional de un millón 527 mil pesos cada dos meses.

Durante la entrega de tarjetas, realizada en el teatro Esperanza Iris de Villahermosa, el gobernador, Javier May Rodríguez sostuvo que los programas sociales dejaron de depender de decisiones de los gobiernos y se convirtieron en derechos del pueblo.

Javier May encabeza incorporación al programa Bienestar y Plenitud. (CORTESÍA)

Javier May destaca programas sociales como derechos

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que los apoyos no deben utilizarse para condicionar la voluntad de las personas, sino garantizar atención a quienes los necesitan. Asimismo, señaló que su administración mantiene una política social orientada a reducir las desigualdades y atender a sectores que, dijo, durante años fueron excluidos.

Además, sostuvo que la entrega de las pensiones forma parte de las acciones para ampliar el bienestar de la población y reiteró que los recursos públicos deben administrarse con honestidad.

Javier May encabeza incorporación al programa Bienestar y Plenitud. (CORTESÍA)

Bienestar y Plenitud supera los 19 mil beneficiarios

El programa Bienestar y Plenitud atiende a más de 5 mil 300 personas solo en el municipio de Centro, donde se asienta la capital de la entidad.

Al día de hoy, 19 mil 43 personas reciben en esa demarcación beneficios de cuatro programas: Bienestar y Plenitud, Sembrando Vida Tabasco, la pensión para personas con discapacidad permanente y Bienestar en tu Mesa.

En conjunto, estas acciones representan una inversión acumulada de 230 millones de pesos durante la actual administración.

Javier May encabeza incorporación al programa Bienestar y Plenitud. (CORTESÍA)

Tabasco mantiene coordinación con programas federales

El gobernador Javier May Rodríguez también hizo referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum al destacar la coordinación entre los programas estatales y federales.

Explicó que el gobierno federal otorga una pensión a mujeres de 60 a 64 años, mientras que Tabasco mantiene Bienestar y Plenitud para hombres de 63 y 64 años, ambos con apoyos de 3 mil pesos bimestrales.