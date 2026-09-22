El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la entrega de nuevas unidades de transporte para cuatro instituciones de educación superior del estado, como parte del programa “Movilidad Estudiantil”, dicha acción, beneficiará a 9 mil 450 estudiantes de alrededor de 35 carreras.

Los apoyos fueron destinados a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), en Paraíso, y a los institutos tecnológicos superiores de Comalcalco, de los Ríos, en Balancán, y de Macuspana, cuyos vehículos anteriores tenían más de dos décadas de servicio.

Javier May renueva transporte de universidades tecnológicas en Tabasco. (CORTESÍA)

Estudiantes destacan renovación, comodidad y seguridad en sus traslados

Durante la entrega en la UPGM, el gobernador Javier May, señaló que el autobús será una herramienta al servicio de la comunidad universitaria y sostuvo que su administración confía en la educación tecnológica por su relación directa con las capacidades que requiere Tabasco.

Mientras que, una de las estudiantes de Ingeniería Financiera destacó la comodidad para los viajes largos y, sobre todo, la seguridad que representa contar con un vehículo nuevo para los recorridos por carretera.

En el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, donde estudian alrededor de 2 mil 200 jóvenes, la renovación también fue recibida como una solución a una problemática acumulada, el entrenador del equipo de voleibol Tigres Tec, Salvador Hidalgo Serra, explicó que la institución contaba con dos unidades de movilidad, pero ambas ya eran obsoletas.

Javier May renueva transporte de universidades tecnológicas en Tabasco. (CORTESÍA)

Fallas mecánicas habrían alcanzado actividades académicas

El impacto de las fallas mecánicas incluso había alcanzado las actividades académicas. Por lo que una estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de los Ríos, relató que algunos viajes de estudio tuvieron que cancelarse porque los autobuses comenzaban a presentar problemas.

Según explicó, los estudiantes solicitaron recientemente nuevas unidades y encontraron respuesta en el gobierno encabezado por Javier May, por lo que expresó su agradecimiento al mandatario de Tabasco.

Así, la entrega no solo sustituye vehículos que habían cumplido ampliamente su vida útil, sino que atiende una demanda directamente relacionada con la formación de los estudiantes: trasladarse a prácticas, competencias, encuentros académicos y viajes de estudio sin depender de unidades deterioradas.

Javier May renueva transporte de universidades tecnológicas en Tabasco. (CORTESÍA)

Para el gobierno de Javier May, la renovación de la movilidad forma parte del respaldo a la educación tecnológica, sector que la administración estatal considera vinculado con la preparación de profesionales que requiere el desarrollo de Tabasco.