El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó su Segundo Informe Constitucional, en el que reportó una inversión social superior a 30 mil 400 millones de pesos, una reducción de casi 335 millones de pesos en la deuda pública estatal y avances en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

Durante un evento realizado en el Centro de Convenciones de Villahermosa, el mandatario afirmó que su administración busca fortalecer la vida pública mediante la honradez, la austeridad y el manejo responsable de los recursos. “En Tabasco, los honestos somos más”, expresó ante los asistentes.

En presencia de Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social y representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, Javier May también refrendó su respaldo al proyecto de transformación federal y a la defensa de la soberanía nacional.

Javier May reporta disminución de deuda y avances en seguridad en Tabasco

En materia financiera, el gobernador señaló que la deuda pública estatal pasó de 5 mil 120 millones a 4 mil 785 millones de pesos, una reducción cercana a 335 millones.

Además, informó que entre enero y septiembre la recaudación superó los 5 mil 800 millones de pesos, casi 16 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las compras gubernamentales generaron ahorros superiores a 76 millones de pesos.

Respecto a la seguridad, May Rodríguez reportó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 54 por ciento respecto a noviembre de 2024. También señaló reducciones de 48 por ciento en secuestro y 32 por ciento en robo a casa habitación.

Como parte de la estrategia operativa, el mandatario informó que se han realizado más de 3 mil 500 detenciones y asegurado más de 70 mil dosis de droga. Asimismo, destacó que, en lo que va de 2026, los homicidios registraron una disminución de 26 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas durante su informe.

Segundo Informe de Javier May: inversión social supera los 30 mil 400 mdp (Cortesía)

En materia de bienestar, indicó que ocho de cada 10 pesos del presupuesto se destinan a garantizar derechos y reducir desigualdades. Entre los apoyos mencionó que más de 19 mil hombres de 63 y 64 años reciben el programa Bienestar y Plenitud; cerca de 13 mil personas con discapacidad cuentan con una pensión bimestral de 3 mil 200 pesos, y 20 mil mujeres fueron incorporadas a Tandas para la Mujer, con un capital semilla de 5 mil pesos cada una.

A estos programas se suman más de 53 mil viviendas construidas en coordinación con la Federación y la entrega de más de mil 600 títulos de propiedad.

Tabasco anuncia proyectos de salud e infraestructura para 2027

Entre los proyectos previstos para el próximo año, Javier May anunció avances en la Universidad de la Salud, cuyo estudio de factibilidad se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, y en el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad “Gustavo A. Rovirosa”, que ya cuenta con un proyecto técnico.

En infraestructura, el gobernador informó que durante el periodo se intervinieron 210 kilómetros de carreteras y caminos, con una inversión superior a mil 100 millones de pesos. También señaló que, desde el inicio de su administración, se han destinado más de 600 millones de pesos a obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

En cuanto al desarrollo económico, reportó un balance neto de 57 nuevas empresas y la incorporación de cerca de 2 mil 800 personas a empleos formales. Entre los proyectos privados destacó la inversión anunciada por Chedraui, que contempla destinar 3 mil 200 millones de pesos hacia 2029.

El turismo también formó parte de los resultados presentados. De acuerdo con el mandatario, la Feria Tabasco 2026 recibió 1.9 millones de visitantes y generó una derrama económica superior a mil 900 millones de pesos.

Segundo Informe de Javier May: inversión social supera los 30 mil 400 mdp (Cortesía)

En el sector agropecuario, destacó que Sembrando Vida beneficia a 20 mil productores en 30 mil hectáreas, con una inversión anual de mil 200 millones de pesos. Por su parte, Pescando Vida incorpora a 3 mil pescadoras y pescadores y ha generado ingresos por 260 millones de pesos mediante la comercialización de tilapia y ostión.

También informó sobre la entrega de mil 500 paquetes de novillonas y sementales mediante el programa Crédito Ganadero a la Palabra, de los cuales ya han nacido más de mil crías.

Finalmente, Javier May señaló que su administración ha realizado más de 200 giras por el territorio estatal y que las Jornadas de Atención al Pueblo han brindado más de 270 mil servicios. “A la confianza de nuestro pueblo responderemos con trabajo y resultados”, sostuvo.