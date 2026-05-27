El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha la Semana Nacional de Salud Pública, estrategia que contempla ferias de salud, activaciones físicas y jornadas específicas contra el dengue.

Desde la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Centro, el mandatario estatal reafirmó el objetivo de consolidar un sistema de salud con enfoque preventivo y comunitario.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar hábitos saludables, actividad física y acciones de prevención desde las escuelas y las comunidades para reducir enfermedades y fortalecer el bienestar social.

Javier May impulsa prevención y vacunación en Tabasco

Acompañado de alumnos, padres de familia y docentes, Javier May señaló que las políticas públicas deben enfocarse en anticiparse a los problemas de salud y no únicamente reaccionar cuando las enfermedades ya están presentes.

También resaltó que el Estado tiene la responsabilidad de promover campañas de información, prevención y atención comunitaria para mejorar la calidad de vida de la población tabasqueña.

La jornada nacional se desarrolla en el marco del Mundial Social 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno federal para que la Copa Mundial de Futbol promueva inclusión, cohesión social, paz y vida comunitaria.

En ese sentido, el gobernador explicó que el interés generado por el futbol también puede aprovecharse para fortalecer una cultura de autocuidado, prevención y bienestar entre la población.

Tabasco reforzará combate al dengue y promoción de hábitos saludables

Por su parte, el titular de Salud estatal, Alejandro Calderón, aseguró que esta estrategia representa un esfuerzo integral enfocado en prevención, vacunación y detección oportuna de riesgos sanitarios.

Indicó que detrás de cada enfermedad evitada existe trabajo previo de personal médico y comunidades que impulsan hábitos saludables, campañas de vacunación y acciones de concientización.

La Semana Nacional de Salud Pública se llevará a cabo del 23 al 30 de mayo en distintos municipios de Tabasco con actividades enfocadas en prevención, atención comunitaria y promoción de la salud.