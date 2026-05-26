Javier May inauguró el acelerador lineal del Hospital de Alta Especialidad “Juan Graham Casasús” en Villahermosa, considerado el primero en Tabasco y uno de los más avanzados del sureste para pacientes sin seguridad social.

El nuevo equipo tendrá capacidad para atender hasta 80 pacientes diarios, lo que permitirá reducir el rezago acumulado en tratamientos oncológicos y mejorar el acceso a servicios especializados en la entidad.

La inauguración se realizó mediante un enlace virtual durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el gobernador estuvo acompañado por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y autoridades del sector salud.

Con este nuevo equipo, pacientes con cáncer que anteriormente debían trasladarse a otros estados, como Quintana Roo, podrán recibir radioterapia gratuita en Tabasco.

Javier May destaca beneficios sociales y económicos del nuevo acelerador lineal

Durante el acto, el mandatario estatal resaltó que esta nueva infraestructura médica permitirá a las familias tabasqueñas evitar largos traslados, gastos de hospedaje y costos elevados en tratamientos especializados.

Javier May subrayó que los pacientes ya no tendrán que viajar a otras entidades para acceder a radioterapia, además de que este tipo de procedimientos puede alcanzar costos de hasta 150 mil pesos en hospitales privados.

Javier May pone en operación acelerador lineal para pacientes con cáncer en Tabasco. (Cortesía)

El acelerador lineal permitirá atender enfermedades oncológicas con mayor precisión y disminuir significativamente los tiempos de espera para pacientes con cáncer, una de las principales demandas en materia de salud pública en el estado.

De acuerdo con autoridades médicas, el equipo operará bajo el esquema IMSS-Bienestar y fortalecerá la cobertura regional al convertirse en una alternativa para pacientes del sureste mexicano que no cuentan con acceso a servicios especializados.

Asimismo, Javier May destacó que este nuevo equipo representa un avance importante en la consolidación del sistema de salud pública en Tabasco y una respuesta a una demanda histórica de pacientes oncológicos en la región.