Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo de dos días por Tabasco, donde encabezó la entrega de diversos apoyos sociales, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el municipio de Teapa.

Durante las actividades, el gobernador Javier May Rodríguez reiteró su respaldo a la presidenta en la defensa de la soberanía nacional y destacó que los programas sociales permiten atender deudas históricas con la población.

Reconocemos su liderazgo, presidenta, y respaldamos su defensa por la soberanía nacional. Porque cuando defendemos a México, no solo lo hacemos ante las presiones externas, sino también de quienes desde dentro quisieran que regresemos al país de los privilegios. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Claudia Sheinbaum y Javier May fortalecen programas sociales en Tabasco

En el municipio de Teapa, donde encabezaron la entrega de apoyos para personas adultas mayores, Javier May señaló que estas acciones representan un avance importante en materia de justicia social y bienestar para la población tabasqueña.

Además, reiteró que Tabasco respalda la administración de Claudia Sheinbaum y su postura en defensa de la soberanía nacional, al tiempo de confirmar su participación remota en el informe que se realizará el próximo domingo desde la entidad.

Durante la gira, la presidenta recorrió distintos municipios de Tabasco para supervisar proyectos prioritarios y entregar apoyos sociales.

Javier May respalda a Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional. (Cortesía)

En Comalcalco, sostuvo un encuentro con productores de cacao del programa “Alimentación para el Bienestar”, donde anunció medidas para garantizar precios justos y evitar el intermediarismo.

En Cárdenas, supervisó el Hospital General del IMSS-Bienestar, cuya construcción fue reactivada después de permanecer 18 años inconclusa. Mientras tanto, en Cunduacán y Jalapa, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica.

Asimismo, en Macuspana, conoció los avances de la carretera Macuspana–Escárcega, considerada una obra estratégica para fortalecer la conectividad del sureste del país.

Durante los eventos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo político al gobernador Javier May, al calificar su administración como “de primera” y asegurar que es “el mejor gobernador”, destacando la coordinación entre ambos niveles de gobierno.