La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó brigadas especiales en Tabasco para atender fallas en el suministro eléctrico y fortalecer la infraestructura energética del estado, luego del incremento en la demanda de energía provocado por las altas temperaturas registradas en la región.

El gobernador Javier May Rodríguez informó que el operativo se implementó tras una serie de acuerdos entre el gobierno estatal y la empresa pública, con el objetivo de responder de manera más rápida a los apagones de mantenimiento que requiere la red eléctrica.

CFE realizará mantenimiento y nuevas subestaciones en Tabasco

El mandatario explicó que actualmente opera una mesa permanente de atención para coordinar reportes ciudadanos y reforzar la presencia de cuadrillas técnicas en las zonas con mayores afectaciones, principalmente ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 42 grados en los próximos días.

CFE desplegó brigadas para atender fallas eléctricas en Tabasco (cortesía)

Las labores se centran en distintos municipios del estado, especialmente en Villahermosa y comunidades del municipio de Centro, donde se han reportado interrupciones constantes en el servicio durante las últimas semanas.

Uno de los puntos prioritarios es Tamulté de las Sabanas, zona indígena donde próximamente iniciará la construcción de una nueva subestación eléctrica para mejorar el suministro y reducir las fallas que suelen intensificarse durante la temporada de calor.

CFE desplegó brigadas para atender fallas eléctricas en Tabasco (cortesía)

De acuerdo con autoridades estatales, gran parte de los problemas recientes se relacionan con sobrecargas en las líneas eléctricas, daños en transformadores y fallas en cuchillas derivadas de las temperaturas extremas.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco señaló que para este 2026 se contempla una inversión superior a los 700 millones de pesos por parte de la CFE para desarrollar nuevas subestaciones en municipios estratégicos como Balancán, Centro, Cunduacán y Nacajuca.

CFE desplegó brigadas para atender fallas eléctricas en Tabasco (cortesía)

El gobierno tabasqueño aseguró que continuará el monitoreo permanente de la red eléctrica y el seguimiento a los reportes de la población para evitar afectaciones mayores durante la temporada de calor.