El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha los trabajos de rehabilitación de 6.39 kilómetros de carretera con una inversión superior a 34 millones de pesos, como parte de la estrategia del Gobierno del Pueblo para fortalecer la conectividad entre los municipios de Centro y Jalapa.

La obra contempla el tramo que va de Playas del Rosario hasta la entrada a la cabecera municipal de Jalapa, en beneficio directo de 15 mil 921 habitantes.

Javier May fortalece la conectividad entre Centro y Jalapa con inversión histórica

Acompañado por la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, y el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), Daniel Arturo Casasús Ruz, el mandatario estatal destacó que el proyecto forma parte del compromiso de mantener en óptimas condiciones la red carretera del estado.

Subrayó que se aprovecha la temporada de estiaje para ejecutar obras de infraestructura caminera y concluirlas antes del inicio de la época de lluvias. Asimismo, reconoció que la coordinación entre el gobierno municipal y la ciudadanía permite avanzar en acciones prioritarias.

El titular de SOTOP informó que para 2026 el Gobierno del Pueblo cuenta con una bolsa de 304 millones de pesos destinada a diversas obras en el municipio de Centro.

Precisó que, al sumar los recursos ejercidos en los últimos meses de 2024 y durante todo 2025, la inversión supera los mil millones de pesos en infraestructura educativa, equipamiento urbano y vialidades.

Gobierno del Pueblo destina 34 mdp para mejorar carretera Playas del Rosario - Oxolotán (Cortesía)

En el corredor Parrilla, detalló, se han invertido más de 42 millones de pesos y, con los 34 millones correspondientes a este año, la cifra rebasa los 70 millones de pesos en esa zona.

La obra, a cargo de la Junta Estatal de Caminos, incluye:

Rehabilitación de terracerías

Obras complementarias

Pavimento asfáltico en tramos aislados

El tramo conecta el municipio capitalino con Jalapa, conocida como “la tierra del dulce envuelto en joloche”, facilitando la movilidad para estudiantes, trabajadores y familias.

Por su parte, Yolanda Osuna agradeció el respaldo del Gobierno estatal y destacó que estas acciones benefician directamente a la población al mejorar las condiciones de traslado por motivos de estudio, trabajo y bienestar general.