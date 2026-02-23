El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reiteró el llamado a la población de 1 a 49 años para acudir a vacunarse contra el sarampión, así como a madres, padres y tutores para verificar que niñas y niños cuenten con su esquema completo de inmunización.

De mayo de 2025 a la fecha, se han aplicado 430 mil dosis como parte de la campaña estatal para fortalecer la protección de las y los tabasqueños frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

Tabasco fortalece estrategia preventiva y amplía cobertura de vacunación

Durante la Conferencia de Prensa del Gobierno del Pueblo, el secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, informó sobre los alcances de la estrategia, los grupos prioritarios y el calendario de jornadas.

Subrayó que la política pública en salud privilegia la prevención como eje central, a fin de reforzar la protección comunitaria y contener la propagación del sarampión.

Tabasco aplica 430 mil dosis contra el sarampión; Javier May llama a vacunarse (Cortesía)

En el encuentro con medios, donde participó personal del sector Salud, se detallaron las acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, esfuerzo respaldado por el mandatario estatal.

El titular de Salud garantizó el abasto suficiente de vacunas y anunció que el Gobierno de México enviará a la entidad más de 100 mil dosis adicionales en los próximos días, que se sumarán a las más de 30 mil actualmente disponibles.

Como parte del despliegue interinstitucional, continuarán operando 625 módulos de vacunación en los 17 municipios, ubicados en cabeceras municipales, mercados, centros sociales, unidades médicas y planteles educativos, principalmente secundarias y preparatorias.

Asimismo, destacó la coordinación con el ISSET, IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Marina y Defensa, lo que ha permitido que Tabasco se ubique en el lugar 14 nacional en casos positivos registrados, con 54 confirmados, siendo el municipio de Centro el que concentra el mayor número.

Finalmente, las autoridades reiteraron el compromiso de proteger la salud de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones permanentes de vacunación y vigilancia epidemiológica.