Tras 10 años de abandono, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, realizó una inversión cercana a los 4 millones de pesos para construir tres aulas en el Telebachillerato Comunitario Número 17, en la ranchería Arroyo Hondo primera sección de Comalcalco.

Durante una década, nueve generaciones del Telebachillerato 17 estudiaban en condiciones precarias, con salones construidos con madera de coco, techos vulnerables a la lluvia y apenas tres ventiladores para mitigar el calor.

Javier May invierte 4 mdp en infraestructura en Comalcalco

Como parte de las estrategias del gobierno de Tabasco, se invirtieron cerca de 4 millones de pesos para la construcción de tres salones que incluyen:

260 metros cuadrados de losa armada en azotea

Explanada de más de 500 metros cuadrados

23 luminarias interiores

Cinco postes de alumbrado exterior

13 abanicos

Siete equipos de aire acondicionado

Pintura en casi 800 metros cuadrados

Tabasco impulsa rehabilitación educativa en todo el estado (cortesía)

Durante el evento, la directora del Telebachillerato No. 17, María Elena Hernández Alejandro, destacó que con esta inversión los alumnos cuentan con instalaciones dignas para estudiar, asegurando que hay 71 estudiantes inscritos y 15 más se han registrado para el próximo ciclo escolar.

Por su parte, Javier May subrayó que el mejoramiento de la infraestructura en este plantel es parte de un programa estatal que busca mejorar la calidad educativa en distintas regiones del estado.

“Sabemos que falta mucho y que no todo puede resolverse de inmediato, pero estamos avanzando en todo el estado”, expresó ante estudiantes, docentes y padres de familia, tras subrayar que “la educación media superior requiere atención prioritaria en comunidades rurales” Javier May, gobernador de Tabasco

Entre los beneficiarios, estudiantes como Aura señalaron que ahora podrán concluir el ciclo escolar en condiciones más seguras y cómodas, sin filtraciones de lluvia ni exposición constante al calor y mosquitos.

La obra forma parte de una estrategia más amplia que impulsa el Gobierno de Tabasco para fortalecer el nivel medio superior. Recientemente también se puso en marcha un nuevo plantel del Colegio de Bachilleres en Pomoca y se iniciaron trabajos para renovar el plantel número 2 en la capital del estado.

Con estas acciones, Tabasco avanza en el mejoramiento de la educación pública y en la reducción de desigualdades en zonas rurales.