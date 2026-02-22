El gobernador Javier May Rodríguez informó que el Gabinete de Seguridad del Estado de Tabasco, integrado por fuerzas estatales y federales, se mantendrá en coordinación permanente para prevenir y evitar hechos delictivos en los 17 municipios de la entidad.

El mandatario estatal destacó que se reforzarán las acciones de vigilancia y operativos estratégicos, con el objetivo de preservar la tranquilidad y seguridad de la población tabasqueña.

Javier May respalda estrategia de seguridad federal y refuerza vigilancia en Tabasco

Javier May refrendó su compromiso de mantener la paz y la tranquilidad de las familias tabasqueñas, mediante un despliegue coordinado entre autoridades estatales y federales.

Asimismo, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las acciones encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y las Fuerzas Armadas.

El Gobierno estatal reiteró que la coordinación interinstitucional será clave para fortalecer la prevención del delito y garantizar condiciones de estabilidad en todo el territorio.