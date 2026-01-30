El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dio inicio al programa Crédito Ganadero a la Palabra en los municipios de Balancán y Tenosique, con lo que ya suman cinco municipios beneficiados con esta estrategia orientada a reactivar el sector productivo y fortalecer la ganadería tabasqueña.

Desde el poblado El Águila, el mandatario encabezó la entrega de 200 paquetes ganaderos a productoras y productores de la región, a quienes reconoció su trabajo como base del desarrollo económico rural.

Crédito Ganadero a la Palabra impulsa la repoblación del hato en Tabasco

Los paquetes entregados están integrados por 2 mil novillonas y 200 sementales, con el objetivo de repoblar el hato ganadero mediante especies de alta calidad genética, lo que permitirá mejorar la productividad y los ingresos de las familias beneficiadas.

Además de la entrega del ganado, las y los productores reciben acompañamiento técnico especializado, lo que garantiza un mejor aprovechamiento de los recursos y un desarrollo sostenible del sector.

Gobierno de Javier May fortalece ganadería con Crédito a la Palabra (Cortesía)

El gobernador destacó que el Crédito Ganadero a la Palabra reconoce la responsabilidad, constancia y trabajo honesto de quienes han hecho de la ganadería su forma de vida, al tiempo que contribuye a la autosuficiencia alimentaria de Tabasco.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP), Luisa del Carmen Cámara Cabrales, señaló que desde hace 36 años no se brindaba un respaldo tan amplio al campo tabasqueño como el que se ha otorgado durante la actual administración.

Destacó que tan solo en el 2025, mediante los programas Crédito Ganadero a la Palabra y Pescando Vida, el Gobierno del Pueblo realizó una inversión cercana a los 922 millones de pesos, destinada a fortalecer la producción ganadera y pesquera en la entidad.

Con estas acciones, el gobierno de Tabasco busca reactivar la economía rural, mejorar las condiciones de vida en las comunidades y consolidar al sector agropecuario como un pilar del desarrollo estatal.