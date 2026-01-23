El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que su administración llevará a cabo una serie de proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura del estado, mediante una inversión histórica en obra pública de casi 9 mil millones de pesos, a ejecutarse en el mediano plazo.

La cifra sin precedentes contempla, además del paquete inicial de infraestructura por 3 mil 770 millones de pesos, el arranque de proyectos de ejecución plurianual como “Villahermosa 2030” y la construcción del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, enfocados en mejorar la imagen urbana, la movilidad y el desarrollo del turismo de reuniones en la entidad.

Javier May fortalece la infraestructura de Tabasco desde el territorio

El mandatario estatal realizó su tercera gira de la semana por municipios de Tabasco, durante la cual visitó Teapa, donde encabezó audiencias públicas, inauguró calles pavimentadas con concreto hidráulico y anunció nuevos proyectos de infraestructura.

La gira del viernes 23 de enero de 2026 incluyó también la visita a comunidades como Hermenegildo Galeana, donde se inauguraron diversas obras en beneficio de la población.

Estamos cambiando la forma de gobernar, porque estamos más en territorio que en el escritorio. Nuestras oficinas son las comunidades y por eso andamos por todo el estado, trabajando desde temprano para seguir mejorando las condiciones de vida de las y los tabasqueños. Javier May

Durante su visita, el gobernador anunció que su gobierno invertirá 20 millones de pesos este año en la rehabilitación integral de la Ciudad Deportiva, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos para la práctica deportiva y recreativa, contribuyendo a la prevención de conductas indebidas.

Asimismo, recalcó que todos los días se trabaja en el marco de la Mesa de Paz, con el propósito de garantizar la seguridad en el estado.