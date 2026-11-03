El gobernador Javier May Rodríguez inició la difusión de los materiales de su Segundo Informe de Javier May, en los que destaca acciones de atención en territorio, construcción de vivienda en Tabasco y avances en materia de seguridad.

El informe de labores 2026 se presentará el próximo domingo 8 de noviembre ante el Congreso local. Se prevé que el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, entregue el documento formal y que posteriormente el mandatario dirija un mensaje a la población en el Centro de Convenciones de Villahermosa.

Jornadas de atención al pueblo suman cerca de 500 mil servicios

Uno de los ejes de la difusión es la estrategia de atención en territorio, mediante las jornadas de atención al pueblo. El gobernador Javier May señaló que durante los primeros dos años de su administración se han otorgado cerca de 500 mil servicios a través de estas jornadas.

Otro de los temas abordados en los mensajes es la construcción de vivienda en Tabasco, mediante un programa estatal que beneficia a jefas de familia de comunidades rurales.

El gobernador informó que más de 3 mil 800 familias beneficiadas ya recibieron una casa y que la meta de su administración es alcanzar 20 mil viviendas durante el sexenio.

Gobierno de Tabasco reporta reducción de homicidios dolosos

En materia de seguridad en Tabasco, el mandatario reconoció que todavía existen retos pendientes, pero destacó la coordinación entre instituciones y la atención a las causas estructurales de la violencia.

En uno de los mensajes previos al informe, indicó que desde el reforzamiento de la estrategia de seguridad los homicidios dolosos en Tabasco han disminuido 54 por ciento.

El gobernador Javier May sostuvo que la tranquilidad se construye todos los días mediante el trabajo coordinado de las instituciones.

Javier May presentará su Segundo Informe de Gobierno

El informe de gobierno del 8 de noviembre contempla la entrega del documento ante el Congreso de Tabasco, a cargo del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador.

Después de este acto, el gobernador ofrecerá un mensaje dirigido a la población desde el Centro de Convenciones de Villahermosa.

Este martes, el gobernador de Tabasco, Javier May extendió la invitación a las y los tabasqueños para seguir este ejercicio de transparencia, que también será transmitido a través de sus redes sociales oficiales.