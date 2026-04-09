El gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, intensificó las acciones de contención tras el aumento de casos de dengue y de lluvias. El estado activó un operativo del 9 al 17 de abril en los 17 municipios, con el objetivo de cortar la transmisión y proteger a la población.

A nivel nacional, los casos de dengue han aumentado debido a las condiciones climáticas; Tabasco presenta la mayor tasa de casos, registrando lluvias 145% superiores al promedio del mes de marzo.

Tabasco activa plan emergente contra dengue ante aumento de casos

El secretario de Salud de la entidad, Alejandro Calderón Alipi, explicó que el operativo contempla la nebulización para más de 928 mil habitantes, además de 213 mil visitas a domicilios para eliminar criaderos y la fumigación de más de 14 mil hectáreas.

Autoridades de Tabasco refuerzan acciones preventivas ante aumento de dengue (cortesía)

Por otra parte, destacó que estas acciones se priorizan en los municipios de Jalpa de Méndez, Nacajuca y Centla, entidades donde se tiene mayor incidencia de casos. Asimismo, se aplicarán medidas preventivas en escuelas para garantizar que las y los estudiantes regresen en condiciones sanitarias adecuadas.

El operativo fue impulsado por el gobernador de Tabasco, con el objetivo de proteger a la población y de fortalecer la coordinación interinstitucional ante emergencias sanitarias y epidemiológicas en la entidad.