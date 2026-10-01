Javier May Rodríguez afirmó que Tabasco entra en una nueva etapa de la transformación, al cumplir dos años al frente del gobierno estatal.

En su mensaje, destacó avances en seguridad, vivienda, empleo y desarrollo económico, además de plantear que los cuatro años restantes de su administración estarán enfocados en consolidar los resultados y ampliar los beneficios para las familias tabasqueñas.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, presidentas y presidentes municipales, legisladores, delegados federales y representantes de distintos sectores sociales, el mandatario sostuvo que su gobierno sentó las bases de una nueva forma de gobernar y aseguró que “no es momento de bajar el ritmo”.

Javier May destaca reducción de homicidios y avances en seguridad

Entre los principales resultados de su administración, Javier May destacó los avances en materia de seguridad. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, los homicidios disminuyeron 54 por ciento, al pasar de más de tres casos diarios en 2024 a menos de dos.

El mandatario también señaló que algunos municipios de Tabasco han registrado bimestres completos sin un solo homicidio, como parte de los resultados que su gobierno atribuye a las acciones implementadas durante los primeros dos años de administración.

En materia de vivienda, May Rodríguez informó que más de 3 mil 700 familias tabasqueñas ya cuentan con un patrimonio propio, mediante una inversión superior a mil 366 millones de pesos. Las casas se entregan sin costo y se prioriza que las jefas de familia sean propietarias.

De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, esta estrategia también contribuye a la generación de empleos y al movimiento de la economía regional.

Javier May cumple dos años de gobierno y plantea profundizar cambios en Tabasco (Cortesía )

Tabasco registra avances en empleo y desarrollo económico

Otro de los indicadores destacados por Javier May Rodríguez fue el empleo. Durante los primeros dos años de su administración, más de 40 mil tabasqueñas y tabasqueños se incorporaron a la base laboral formal, mientras que la desocupación pasó de 4.4 a 3.5 por ciento.

El gobierno estatal también ha impulsado programas productivos como Sembrando Vida Tabasco y Pescando Vida, así como Bienestar y Plenitud, Bienestar en tu Mesa y Tandas para la Mujer. Estas acciones buscan fortalecer los ingresos y las condiciones de vida de personas dedicadas a actividades productivas y otros sectores de la economía local.

El gobernador planteó además como uno de los objetivos de su administración reducir la dependencia de Tabasco de un solo recurso y modificar la concentración histórica de la riqueza. En este sentido, destacó el plan para Villahermosa, que contempla obras para mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad.

El proyecto también busca impulsar a la capital tabasqueña como un polo para congresos y eventos. Durante su mensaje, May afirmó que la riqueza del estado debe traducirse en beneficios para la población.

Javier May plantea consolidar cambios durante los próximos cuatro años

Desde los jardines del Centro Cultural Quinta Grijalva, antigua residencia de los gobernantes y actualmente un espacio abierto a la ciudadanía, Javier May defendió el nivel de inversión realizado durante su administración y rechazó que represente un mayor endeudamiento para Tabasco.

El gobernador sostuvo que los recursos destinados a las obras y programas representan un impulso para el desarrollo estatal y aseguró que su administración está realizando estas acciones sin endeudar al estado.

De cara a los cuatro años restantes de su gobierno, May Rodríguez planteó mantener la presencia en territorio, escuchar directamente a la población y profundizar los cambios implementados durante los primeros dos años.

El próximo 8 de noviembre, el mandatario tabasqueño rendirá su segundo informe constitucional ante el Congreso local, donde presentará formalmente el balance de su administración.