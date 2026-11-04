La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, se reunió con diputados federales de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México para solicitar que se incluyan recursos para la ciudad en el PEF 2027, mediante la restitución de los fondos metropolitanos y la creación de un Fondo de Capitalidad.

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la alcaldesa pidió impulsar una reserva presupuestal que permita destinar recursos a obras de calles, infraestructura y espacios públicos.

Queremos pedir que a Guadalajara lleguen los recursos que nuestra ciudad merece para poder hacer infraestructura estratégica que pueda atender las necesidades de las y los tapatíos. Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

La reunión tuvo como propósito plantear mecanismos para que la capital de Jalisco reciba recursos federales que contribuyan a atender sus necesidades de infraestructura y los servicios que presta a personas que viven y transitan por la ciudad.

Vero Delgadillo pide recuperar los fondos metropolitanos

La presidenta municipal señaló que Guadalajara requiere un trato financiero que considere los servicios que ofrece no solo a sus habitantes, sino también a personas de otras localidades del Occidente del país.

Por ello, planteó recuperar los fondos metropolitanos que anteriormente recibía el Área Metropolitana de Guadalajara o establecer un presupuesto específico para la capitalidad.

La propuesta contempla que el Fondo de Capitalidad funcione como una compensación para las grandes capitales del país, a fin de atender la demanda de servicios públicos básicos sin importar las fronteras administrativas.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo entregó una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Raúl Bolaños-Cacho Cué, en la que expuso la necesidad de restituir los recursos metropolitanos y manifestó su disposición para trabajar en equipo en beneficio de Guadalajara.

También solicitó institucionalizar un fondo sustentado técnicamente en las necesidades y dinámicas sociales de los municipios metropolitanos.

Jalisco dejó de recibir más de 5 mil millones de pesos tras desaparecer el Fondo Metropolitano

De acuerdo con las cifras expuestas por la alcaldesa, desde la desaparición del Fondo Metropolitano, en 2018, Jalisco dejó de recibir poco más de 5 mil millones de pesos.

Además, señaló que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) registró una reducción superior a 10 por ciento, situación que, afirmó, limita la capacidad de respuesta de los municipios ante las demandas de infraestructura.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo también presentó estimaciones sobre las necesidades de inversión de Guadalajara. Indicó que se requieren 13 mil millones de pesos para atender calles en estado crítico y malo, así como 37 mil millones para vialidades en estado regular, lo que representa un monto total de 50 mil millones de pesos.

A esta cantidad se suman 12 mil 500 millones de pesos para la renovación urgente de infraestructura hidrosanitaria en colectores y vialidades específicas, sin que esta cifra represente la totalidad de las necesidades municipales en la materia.

Diputados de Movimiento Ciudadano respaldan la propuesta para Guadalajara

Durante el encuentro, el legislador Pablo Vázquez afirmó que continuará el llamado para recuperar los recursos metropolitanos y destacó la importancia de contar con presupuestos que consideren las necesidades de las zonas urbanas.

Vamos a seguir exigiendo la restitución del Fondo Metropolitano, un instrumento de inversión pública estratégico para todas las ciudades de nuestro país, especialmente para zonas metropolitanas tan importantes, tan relevantes como la zona metropolitana de Guadalajara, para que tengamos presupuestos que se ejercen con justicia distributiva y con responsabilidad fiscal para tener ciudades más prósperas. Pablo Vázquez, legislador de Movimiento Ciudadano

Por su parte, la coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, se comprometió a impulsar la exigencia presupuestal para atender las necesidades de infraestructura y servicios de los habitantes de Guadalajara.

Hemos estado en diferentes batallas y esta será una más para darle y garantizarle a los tapatíos el agua que se merecen, pero también la infraestructura que se merecen en la Ciudad. Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano

Guadalajara plantea inversión para infraestructura hidráulica y vialidades

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo recordó que el pasado 28 de octubre el Gobierno de México y el Gobierno de Jalisco anunciaron una inversión conjunta superior a 24 mil 700 millones de pesos para fortalecer la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara.

La alcaldesa señaló que este acuerdo muestra la posibilidad de alcanzar consensos entre los distintos niveles de gobierno para atender necesidades de infraestructura.

La presidenta municipal también recordó que, desde el inicio de su administración, ha solicitado la restitución de los recursos metropolitanos y la creación del Fondo de Capitalidad. El año pasado acudió al Senado para presentar formalmente la propuesta y el Ayuntamiento envió una solicitud para pedir un trato financiero distinto para Guadalajara.