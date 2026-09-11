La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció que buscará la reelección para dar continuidad al proyecto denominado La Ciudad que te Cuida y consolidar las acciones realizadas durante sus primeros dos años de gobierno.

El anuncio ocurrió al finalizar su Segundo Informe de Gobierno, realizado en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, donde destacó los avances en recuperación de espacios públicos, seguridad, infraestructura y la creación de una red territorial de cuidados.

Por la posibilidad de seguir cuidando lo que es nuestro, lo que hemos construido juntas y juntos durante este tiempo. Quiero decirles que voy a trabajar con todo el corazón para, además de ser la primera Presidenta en la historia de Guadalajara, ser la primera Presidenta reelecta de nuestra ciudad. Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, sostuvo que la continuidad permitirá avanzar en la construcción de una ciudad más justa, ordenada, equitativa y segura, mediante acciones como la recuperación de espacios públicos, una policía de proximidad, la red territorial de cuidados y mecanismos de corresponsabilidad ciudadana.

Vero Delgadillo destaca inversión en espacios públicos y cuidados

Durante su informe, Vero Delgadillo señaló que en el último año se destinaron 2 mil 200 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de infraestructura en las comunidades de Guadalajara.

Entre los espacios intervenidos mencionó el Mercado San Juan de Dios, el Corredor Chapultepec, el Parque de la Revolución, la Plaza de los Mariachis y el Barrio de Analco.

En el Oriente de Guadalajara se han invertido mil 400 millones de pesos en la recuperación de vialidades y espacios públicos, como parte de la estrategia para reducir las desigualdades entre distintas zonas del municipio.

La administración también reportó la creación de una red territorial de cuidados, mediante la cual se acercan servicios como comedores comunitarios, atención psicológica y rehabilitación física.

Estamos trabajando con la política social de cuidados para cuidar a nuestras personas. Y esto es muy innovador, somos el único Municipio en todo el país que tiene una red territorial de cuidados. En Guadalajara estamos invirtiendo 715 millones de pesos para programas localizados de cuidados. Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

Entre los programas mencionados se encuentran Listos y Listas para la Escuela, desarrollado en coordinación con el Gobierno de Jalisco; Apoyo de Renta para Jóvenes, además de programas de emprendimiento y apoyo a madres de familia.

La estrategia incluye también una inversión de más de 440 millones de pesos en Servicios Médicos Municipales, con la adquisición de 15 ambulancias y equipo médico especializado para las unidades de la Cruz Verde. Asimismo, se rehabilitaron integralmente las unidades Mario Rivas Souza y Leonardo Oliva, mientras que comenzó la reconstrucción de la Unidad Francisco Ruiz Sánchez.

Seguridad y servicios públicos, entre los resultados del segundo año

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que la recuperación de espacios públicos también busca contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en Guadalajara.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el informe, los delitos de alto impacto disminuyeron 18.7 por ciento. Además, durante la administración se incorporaron 346 nuevos policías, con formación enfocada en proximidad.

También se vincularon 489 escuelas y negocios con el Escudo Urbano C5 y se consolidaron más de 485 chats vecinales. La administración señaló que estas acciones contribuyeron a reducir en 12 puntos porcentuales la percepción de inseguridad respecto al primer trimestre de 2026.

A través de Guadalajara Ciudad Luz, se mejoró la iluminación de calles, unidades habitacionales y parques. En dos años, más de 117 áreas verdes cuentan con mejores condiciones de alumbrado público.

En materia de movilidad, el programa Guadalajara te lleva permitió conectar a habitantes de la comunidad de La Barranca de Huentitán mediante dos rutas que transportan, en promedio, a mil 152 personas al día.

La estrategia de limpieza también se fortaleció con la municipalización del servicio de recolección de basura, así como la creación de los Escuadrones de Limpieza y la Gerencia Nocturna.

Por medio de los Martes Comunitarios, el Gobierno municipal reportó más de 3 mil gestiones ciudadanas atendidas, mientras que los Sábados de Corresponsabilidad permitieron intervenir más de 160 espacios públicos.

Pablo Lemus respalda reelección de Vero Delgadillo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su respaldo a las aspiraciones de Vero Delgadillo para convertirse en la primera presidenta reelecta de Guadalajara.

Quiero decirte, Presidenta, que vas a seguir contando con absolutamente todo nuestro apoyo. ¡Absolutamente todo nuestro apoyo. Ahora, y para lo que viene!. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco también destacó el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Guadalajara durante los dos primeros años de la administración.

Presidenta esto es señal de abundancia y es señal que a Guadalajara y a ti te va a ir muy bien. Han sido dos años prácticamente de trabajo conjunto. Y ha sido extraordinaria la colaboración en materia de servicios, de seguridad, de obra pública, de visión conjunta de espacios públicos de programas sociales, en los cuales hemos trabajado de una manera conjunta. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Al Segundo Informe asistieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez; los alcaldes de Tlajomulco y Zapopan, Gerardo Quirino y Juan José Frangie, respectivamente; así como el senador Clemente Castañeda, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto.

También estuvieron presentes Dante Delgado, diputados locales y federales, alcaldes de más de 20 municipios del interior de Jalisco y representantes de sectores educativos, empresariales, vecinales, religiosos y políticos.

De cara a la siguiente etapa, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo afirmó que mantendrá como eje de su administración el proyecto La Ciudad que te Cuida.