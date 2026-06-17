El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que suman 31 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina encontrada en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita.

La fosa clandestina fue localizada por dicho colectivo desde el 6 de abril y desde entonces han localizado 31 bolsas con restos humanos, así como múltiples prendas de ropa.

Este lunes 15 de junio, el colectivo confirmó que se sumaron 11 bolsas con restos humanos en el fraccionamiento, aunque estiman que podrían hallar más.

Suman 31 bolsas con restos humanos en fosa del fraccionamiento Balcones de Santa Anita

El colectivo de búsqueda confirmó el hallazgo de más restos humanos en la fosa clandestina encontrada en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga: van 31 bolsas.

Acorde con lo señalado en su publicación y por la representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, al lunes 15 de junio han localizado:

31 bolsas

7 segmentos óseos

3 personas físicas completas identificables

2 lotes óseos

Hasta el momento, el colectivo de búsqueda no ha compartido los detalles sobre las prendas y los restos fueron trasladados al Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses.

Las labores de búsqueda en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita se reactivaron tras el hallazgo de un nuevo cuerpo sepultado en el lugar el pasado 20 de mayo.

Colectivo de búsqueda suma 31 bolsas con restos humanos en Tlajomulco de Zúñiga (Captura de pantalla)

Fosa en Balcones de Santa Anita: colectivo de búsqueda estima que hay más cuerpos

La representante del colectivo también reveló que continuarán los trabajos en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita, por lo que podrían encontrar nuevas fosas dentro del mismo predio.

El predio en el que están realizando la búsqueda abarca 47 hectáreas de acuerdo con el colectivo de búsqueda, por lo que se habían negado a detener la búsqueda.

Los nuevos restos fueron descubiertos debido a las intensas lluvias en Jalisco en el último mes, ya que se han presentado grietas que serían pruebas de más restos.