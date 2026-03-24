El director de la Gaceta UNAM, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, presentó su renuncia tras el error ortográfico en la portada de su última edición.

“Por tanto, no es un error atribuible a la Universidad, no es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”. Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, exdirector de Gaceta UNAM

De momento, la Universidad Nacional Autónoma de México no se ha pronunciado por el error ortográfico mostrado en su Gaceta UNAM, ni sobre la renuncia del director.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina renuncia como director tras error ortográfico en Gaceta UNAM

En respuesta a la periodista Leticia Robles en la que apuntaba su error, el director de la Gaceta UNAM, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, presentó su renuncia a dicho cargo.

Leticia Robles comentó el error ortográfico de la Gaceta UNAM; sin embargo, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina deslindó a la Máxima Casa de Estudios del mismo.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina renuncia a Gaceta UNAM por error ortográfico (Captura de pantalla)

Aseguró mediante una publicación que su error es una imperdonable pifia, la cual tuvo lugar al comentar un cambio con los diseñadores de la portada de la Gaceta UNAM.

El error comentado es la mala conjugación del verbo desollar, el cual fue cambiado desde versos desgarradores, hasta la versión errónea y publicada: “versos que desollan”.

En consecuencia, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina aseguró que “como en el periodismo hay torpezas desgarradoras [..] que desuellan”, y presentó su renuncia como director.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina: esto muestra su última edición de Gaceta UNAM

La que sería la última edición de la Gaceta UNAM de Juan Pablo Becerra-Acosta Molina está dedicada a los cien años del nacimiento de Jaime Sabines, cuyos versos estuvieron involucrados.

El número 5 mil 639 de la Gaceta UNAM dedica cinco páginas a Jaime Sabines, con diferentes escritos para celebrar su aniversario el próximo 25 de marzo, entre ellos:

El poeta que tropezaba con una piedra, le llamaba “piedra” y no deja de asombrarnos

De la música a la poesía, Jaime Sabines llenaba de versos la Sala Nezahualcóyotl, por Gonzalo Celorio

Sabines y el pacto nacional, por Estela Alcántara

Igualmente, la Gaceta UNAM puso a disposición de sus lectores el escuchar seis poemas emblemáticos de los lectores mediante un código QR que aparece en la portada.