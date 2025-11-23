Samuel García Sepúlveda y Jorge Álvarez Máynez presidieron la graduación de 600 nuevos voceros y agentes de cambio de Movimiento Ciudadano durante el Campus Naranja del Campamento Nacional de MC, realizado en Nuevo León.

Ante jóvenes de todo el país y acompañado por el coordinador operativo estatal Baltazar Martínez Ríos, la coordinadora operativa municipal Martha Herrera y liderazgos emecistas, Samuel García hizo un llamado a dignificar la política y romper con las viejas formas de gobernar.

Ser político no es malo, ser político no es aparejarte a tranza, a rata, a malandro. Ser político es servir, ser político es dar, eso es a lo que más puede aspirar el ser humano. Es la mejor profesión. Mucho malandro la contamina, pero es momento de reivindicarla. Samuel García

Movimiento Ciudadano apuesta por nuevos liderazgos

Samuel García Sepúlveda señaló que Movimiento Ciudadano se sostiene en tres ingredientes: buenos gobiernos, ciudadanía y juventud con visión de futuro, en contraste con la “vieja política” que ,resaltó, ya tuvo oportunidad de gobernar y fracasó.

Destacó que los gobiernos naranjas en Nuevo León y Jalisco están demostrando resultados reales y no solo discurso. Subrayó que su administración mantiene cerca del 80% de aprobación, como muestra de que el estado ha mejorado en los últimos cuatro años.

Samuel García y Máynez presentan a 600 nuevos líderes del Campus Naranja. (Cortesía )

Asimismo, resaltó el nuevo liderazgo que representarán los 600 graduados en sus estados y municipios, además de reconocer el trabajo de Mariana Rodríguez.

Hoy sé que se gradúa la primera generación. Hoy hay aquí 600 voceros, como dijo Marianis. Redes sociales, comunicar, pero además ser propositivos. ¿Qué significa ser naranja? Que vemos al futuro, que damos resultados, que somos buenos gobiernos y que somos ciudadanos. Samuel García

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez definió el Campus Naranja como un punto de quiebre para las nuevas generaciones políticas en México. Afirmó que el nuevo momento de Movimiento Ciudadano está marcado por la idea de futuro y por el impulso a liderazgos jóvenes, en contraste con la política tradicional del PRI y PAN.

El Campus Naranja es la iniciativa de formación política y de incidencia social más importante que existe hoy en este país. Este es el momento de Movimiento Ciudadano para generar proyectos y un cambio real en cómo se hacen las cosas. Jorge Álvarez Máynez

A su vez, reconoció el liderazgo de Dante Delgado como arquitecto de una fuerza política que impulsa nuevos perfiles, contrario a la política tradicional que intenta frenar la renovación generacional.

Finalmente, Máynez definió a los egresados del Campus Naranja como agentes de cambio, y señaló que con esta primera generación, Movimiento Ciudadano reafirma su apuesta por liderazgos con visión, vocación de servicio y compromiso con el futuro del país.