Verónica Delgadillo García, primera presidenta de Guadalajara, rindió su Primer Informe de Gobierno en el Teatro Diana, donde más de 2 mil 300 personas se reunieron para conocer los avances que se han realizado en el último año.

Vero Delgadillo explicó cada uno de los detalles de su visión de Cuidados que ha impulsado su gobierno en cada uno de los pilares de su gobierno:

Seguridad de Proximidad

Servicios y Espacios Públicos de Calidad

Política Social con Enfoque de Cuidados

Corresponsabilidad

Por su parte, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reconoció la importancia de cada uno de los proyectos que a largo plazo trascenderán en administraciones y colores: “Los grandes proyectos de Ciudad y de Estado no tienen colores. Lo que tienen es un amor por la ciudad y por nuestro Estado”.

Verónica Delgadillo revela que hubo una inversión histórica en Servicios Públicos

Durante su Primer Informe de Gobierno, Verónica Delgadillo dio a conocer que en temas de Seguridad de Proximidad ha habido gran avance, pues se han tenido estos logros:

Desarticulación de 23 bandas delictivas Reducción del 28 por ciento de los delitos de alto impacto Activación de 353 chats vecinales

“Hoy vivimos la percepción más baja de inseguridad desde el 2017 en Guadalajara. Hoy Guadalajara también se siente más segura” Verónica Delgadillo García, presidenta de Guadalajara

Por otra parte, dio a conocer que se hizo una inversión histórica de 3 mil millones de pesos en Servicios Públicos. Asimismo, agradeció a los trabajadores de la limpieza por sus esfuerzos, dando a conocer que se compraron 160 camiones.

Delgadillo destacó que se logró que más de 105 mil 500 luminarias públicas fueran totalmente de LED.

“Estamos consolidando una inversión de mil 128 millones de pesos, que ustedes lo van a poder vivir ya en calles, en parques, en unidades deportivas, en servicios médicos, en diferentes espacios de la ciudad” Verónica Delgadillo García, presidenta de Guadalajara

Presidenta de Guadalajara asegura que se invierten 333 mdp en apoyos

En temas de Política Social con Enfoque de Cuidados, Verónica Delgadillo, aseguró que se han invertido 333 millones de pesos en programas sociales con el fin de apoyar a los tapatíos y tapatías en estado de vulnerabilidad.

Vero Delgadillo asegura inversión de 333 mdp en programas sociales (corte)

Por su parte, Lemus brindó a 181 mil niños, niñas y adolescentes, mochilas, útiles y uniformes para su educación.

Finalmente, se dio a conocer que durante el gobierno de Verónica Delgadillo, los funcionarios han salido a las calles para trabajar con los y las vecinas con el fin de mejorar las colonias. Asimismo, Lemus señaló que se tiene previsto apoyar en la renovación de 15 planteles educativos en lo que resta del año.