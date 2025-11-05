La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto Federal 2026 se asignen recursos que atiendan las principales necesidades de la ciudad, especialmente en materia de vialidades e infraestructura.

Vero Delgadillo asegura que Guadalajara necesita apoyo para crecer

Durante su mensaje, Delgadillo recordó que hace más de cuatro décadas que no se revisa la forma en que se distribuye el presupuesto público, pese a que los municipios han cambiado radicalmente en población, movilidad y servicios.

“Guadalajara, a pesar de ser uno de los motores económicos y de desarrollo de Jalisco y México, enfrenta distintas dificultades por la falta de recursos federales. Un ejemplo de lo anterior es que el Fondo Metropolitano, un instrumento destinado a la planeación, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura para los Municipios metropolitanos del país, no ha recibido financiamiento desde la discusión del Presupuesto en el año 2018” Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

Ante la falta de financiamiento, se ha limitado la capacidad del Ayuntamiento para atender las vialidades más deterioradas, cuya reparación integral requiere más de 50 mil millones de pesos.

Vero Delgadillo impulsa crear un Fondo de Capitalidad

Ante esta situación, la mandataria propuso dos alternativas: el regreso del Fondo Metropolitano o la creación de un Fondo de Capitalidad, destinado a municipios que, como Guadalajara, alberga los tres poderes y reciben a miles de personas diariamente.

Vero Delgadillo solicita apoyo federal para vialidades en Guadalajara (Cortesía )

Vero Delgadillo resaltó la importancia de fortalecer la capital jalisciense, con el fin de apostar por el bienestar del país, y sobre todo impulsar el crecimiento de Guadalajara.