El interés por la vida personal de la exregidora de Tequila, Jalisco, Luz Elena Aguirre, aumentó tras hacer pública su renuncia a Morena.
Pero, ¿quién es ella? A continuación te compartimos algunos datos sobre la edil.
¿Quién es Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Luz Elena Aguirre Sandoval es una servidora pública de Tequila, Jalisco, entidad en la que se desempeñó como regidora afiliada a Morena; hoy es regidora independiente.
Su nombre tomó fuerza al denunciar públicamente al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y acusado de cometer delitos de corrupción y extorsión en la entidad.
¿Qué edad tiene Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Se desconoce la fecha de nacimiento de Luz Elena Aguirre Sandoval y, por tanto, su edad.
¿Quién es el esposo de Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Luz Elena Aguirre Sandoval mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce esta información sobre ella.
¿Qué signo zodiacal es Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Se desconoce la fecha de nacimiento de Luz Elena Aguirre Sandoval y, por tanto, su signo zodiacal.
¿Cuántos hijos tiene Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Luz Elena Aguirre Sandoval mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce esta información sobre ella.
¿Qué estudió Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
Luz Elena Aguirre Sandoval fue parte del programa de Profesional Asociado (P.A.) en Negocios Internacionales de UNICO (Universidad en la Comunidad), que forma parte del sistema de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
Adquirió conocimientos en comercio exterior, finanzas internacionales, logística, marketing global y gestión intercultural.
¿En qué ha trabajado Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco
De acuerdo con su currículum público:
- Luz Elena Aguirre Sandoval llegó al Cabildo de Tequila por el partido Morena para el periodo 2024-2027.
- Durante ese periodo presidiendo la Comisión de Áreas Naturales y Grupos Vulnerables.
- Fungió como Directora de Turismo, en Tequila.
- Directora de Proyectos Especiales, en Tequila.
- Fue Jefa de División en el Instituto Tecnológico de Tequila.