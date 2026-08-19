El interés por la vida personal de la exregidora de Tequila, Jalisco, Luz Elena Aguirre, aumentó tras hacer pública su renuncia a Morena.

Pero, ¿quién es ella? A continuación te compartimos algunos datos sobre la edil.

¿Quién es Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Luz Elena Aguirre Sandoval es una servidora pública de Tequila, Jalisco, entidad en la que se desempeñó como regidora afiliada a Morena; hoy es regidora independiente.

Su nombre tomó fuerza al denunciar públicamente al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y acusado de cometer delitos de corrupción y extorsión en la entidad.

Luz Elena Aguirre (Luz Aguirre / Facebook)

¿Qué edad tiene Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Se desconoce la fecha de nacimiento de Luz Elena Aguirre Sandoval y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Luz Elena Aguirre Sandoval mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce esta información sobre ella.

¿Qué signo zodiacal es Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Se desconoce la fecha de nacimiento de Luz Elena Aguirre Sandoval y, por tanto, su signo zodiacal.

Luz Elena Aguirre (Luz Aguirre / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Luz Elena Aguirre Sandoval mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce esta información sobre ella.

¿Qué estudió Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

Luz Elena Aguirre Sandoval fue parte del programa de Profesional Asociado (P.A.) en Negocios Internacionales de UNICO (Universidad en la Comunidad), que forma parte del sistema de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Adquirió conocimientos en comercio exterior, finanzas internacionales, logística, marketing global y gestión intercultural.

Luz Elena Aguirre (Luz Aguirre / Facebook)

¿En qué ha trabajado Luz Elena Aguirre Sandoval? Exregidora de Tequila, Jalisco

De acuerdo con su currículum público: